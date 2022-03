Kuidas eriti soodsalt reisida? Tutvu Tallinnast väljuvate lennufirmade boonusprogrammidega

Lufthansa lojaalsusprogramm on üks tuntumaid üle terve maailma. Samal ajal on see keerukas, kuna miilide kogumiseks leidub palju variante ja kombinatsioone. Sarnaselt teistele programmidel saab siingi autorendi ja hotellide eest maksmise kaudu miile teenida.

airBalticul on asi tehtud segmentide põhiseks. Kui tahad Executive taset, siis tuleb teha 30 üksikut lendu. Kui aga soovid VIP tasemel kaarti, siis selleks on vaja hoopiski 60 lendu teha.

Paljudel lennufirmade programmidel on abstraktsemat sorti süsteemid punktide ja miilidega. See tähendab, et alati ei pruugi pileti ostmisel sugugi selge olla, kas ja kui palju preemiat konkreetse lennureisi eest saad.

Eelnevale lisaks saab aga enamjaolt miilide kogumise kõrvalt staatust omandada. Paljudes boonusprogrammides on see lahendatud pronks-, hõbe- ja kuldtasemete kaudu. Mida rohkem miile oled kogunud, seda kõrgema staatuse endale saad.

Kuigi kogutud miilide eest on võimalik paljude programmide raames tasuda täies ulatuses lennupileti maksumuse, siis pea kõikidel juhtudel on vajalik lennujaama maksud ise maksta. See aga sõltub omakorda konkreetsetest lennumarsruutidest, mida punktide eest soovitakse tasuda.





Peale selle leidub keskmisest rohkem variante internetis ostlemise eest preemiapunktide saamiseks. Kusjuures kokku on kolm erinevat lisataset selles programmis saadaval: Frequent Traveller (ehk sagedane reisija), Senator ning HON Circle Member (HON ringi liige).





Iga uue staatusega kaasneb küllaga hüvesid. Kuivõrd Lufthansa kuulub Star Alliance allianssi, siis on võimalik nende süsteemi kaudu omandada Star Alliance Silver ning Gold tasemed. Need toovad kaasa teatud hüvesid sõltumata valitud piletitüübist ja teenindusklassist.





Lufthansa gruppi kuuluvad ka Swiss International Air Lines (SWISS) ja Austrian Airlines. Seetõttu on nende lendudel teenitavad miilid keskmisest kõrgemad võrreldes muude laiemasse Star Alliance seltskonda kuuluvate lennukompaniidega.





Tallinna lennujaamast sagedasti lende tegevatele reisisellidele ja ärireisijatele on Lufthansa programm üsna atraktiivne võimalus. Kompanii lennuvõrk on piisavalt lai ning Tallinnast lendub päevas mitmeid lende, nii et selle ettevõtte kaudu on võimalik katta laias ulatuses reisivajadusi.





Turkish Airlines Miles & Smiles





Star Alliance lennundusallianssi kuuluv türklaste lennukompanii pakub oma boonusprogrammiga võimalust lendudelt miile teenida. Kokku on saadaval neli taset: Classic, Classic Plus, Elite ja Elite Plus. Kui avad esmakordselt endale konto, siis saad automaatselt Classic-taseme kaardi omanikuks.





Tasub arvestada, et sa ei pea tingimata kõiki lende miilide teenimiseks just nimelt Turkish Airlinesiga tegema. Teiste samasse allianssi kuuluvate firmadega saad täpselt samamoodi endale jooksvat boonust koguda. Näiteks sobivad SAS Scandinavian Airlines, SWISS ja Lufthansa lennud.





Samas on mõningatele teiste osapoolte lendudele kehtestatud piletiklassi põhjal piiranguid. See tähendab, et näiteks paljude Lufthansa odavaimatele äriklassi piletitele pole võimalik Miles & Smiles'i kaudu endale miile kõrvale panna. Sel juhul tasub need miilid ikkagi Lufthansa promokontole talletada.