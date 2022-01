Megastariga detsembris juhtunut käsitletakse raske laevaõnnetusena

"Ohutusjuurdluse algatamise eesmärk ongi välja selgitada, mis juhtus. Peamine põhjus on see, et rikke tõttu seiskus ainus töös olnud peamasin. Laev kaotas juhitavuse, jäi ankrusse ja toodi pukserite abiga kai äärde tagasi. Reisijad ja kaup olid sama ajal peal. Vastavalt seadusele on sel juhul tegemist raske õnnetusjuhtumiga," selgitas ohutusjuurdluse keskuse juhataja Rene Arikas.