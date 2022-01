Naine sai lennureisil positiivse koroonatesti ja pidi tundideks tualetti isoleeruma

Ameeriklanna Marisa Fotieo lendas 19. detsembril Chicagost Reykjaviki koos oma isa ja vennaga. Enne lendu oli naine teinud kaks PCR-testi ja umbes viis kiirtesti, mis kõik olid negatiivsed. Kuid olnud umbes poolteist tundi lennanud, hakkas ta tundma kurguvalu. "Hakkasin veidi pabistama ja mõtlesin, et võin ju igaks juhuks testi teha, kuna lennukis pakuti seda võimalust," rääkis naine CNN-ile. "Tegingi kohe lennuki tualetis testi ja see oli positiivne."

Stjuardess Rocky, pärisnimega Ragnhildur Eiríksdóttir, rahustas Fotieo maha. "Muidugi on väga ehmatav, kui midagi sellist juhtub," rääkis Rocky hiljem CNN-ile, "Kuid selliste olukordade lahendamine on osa meie tööst."

Fotieo veetis tualetis mitu tundi. Rocky käis regulaarselt kontrollimas, kuidas tal läheb ja varustas naist söögi ja joogiga. "Ma olin kurb, et perereis jääb pooleli ja pean Islandile karantiini jääma," rääkis naine. "Kuid hirmutav oli veel ka see, et olin enne reisi tundi andnud 20 lapsele ja tahtsin nende peredele teada anda, et sain positiivse testi." Fotieo ostis interneti ligipääsu ja andis koolile oma olukorrast teada.