EDINBURGH | Salapärase atmosfääriga linn, mille nurgatagustes ilmutavad end kummitused

Kuidas minna? Edinburghi on võimalik lennata nii Tallinnast, Riiast kui Hensingist. Edasi-tagasi lennupiletid Tallinnast jäävad ligikaudsesse hinnavahemikku 60-150 eurot täiskasvanu kohta sõltuvalt kuupäevadest ja kampaaniatest, kuid võimalik on ka hakkama saada vähem kui 50 euroga.

Riiki pääsemine: Eesti kodanikule on Suurbritanniasse reisimine viisavaba kuni kuus kuud järjest. Eestis elavatel määratlemata kodakondsusega isikutel, kellel on välismaalase pass ja Eesti tähtajaline või alaline elamisluba, on riiki sisenemiseks vaja viisat. Täiendavateks küsimusteks võib pöörduda Tallinnas asuvasse Briti Suursaatkonda. Lähim Eesti saatkond asub Londonis, kuid Edingurghis tegutseb Eesti Vabariigi aukonsul.

Peale lugematute kummituslugude on Edinburghis põhjust end ka šoti rahvusjoogi ja -aarde ehk viskiga kurssi viia ning soovi korral end kasvõi tagasi keskaega mekutada. Miljööd aitavad luua nii Rahvajuttude muuseum kui meditsiini ajalugu ja evolutsiooni tutvustav kirurgide muuseum , mis on ühtlasi ka Šotimaa vanim muuseum.

Pealinnal on müstiline sära, kui päikesekiired pilve tagant välja ilmuvad, aga kui saabub õhtu ning Edinburghi tänavatelt lahkumast keelduvad kummitused end taas majades ja tänavatel ilmutama hakkavad, on turistidel giidide saatel mööda surnuaedu ja maa-aluseid käike kolades avastada lõputult.

Edinburgh on tuntud ka vana suitseva linnana. Seda seetõttu, et vanematel aegadel kattis korstnasuits kogu linna. Ilm on Edinburghis üldjuhul vihmane ja tuuline, kuid kaugel ebameeldivast. Ilm annab linnale erilist vunki ja loob salapärase atmosfääri.

Edinburghil on haruldane sarm oma kividest laotud teede ja pimedate nurgatagustega, mis on täis kohutavaid sündmusi ja müsteeriume. Majesteetlikud ehitised ja aiad ning lugematuil hulgal tasuta muuseume muudavad Edinburghi paljude külastajate seas üheks lemmikuks.

Ajavöönd: 2h Eestist maas

Parim aeg külastamiseks

Parim aeg Edinburghi väisamiseks on maikuu. Siis on päevad pikad, 10-15 kraadi sooja ja suhteliselt vihmavaba ehk kõige kuivem kuu aastas. Järgmisena on parim aeg septembri esimene pool, mil sademeid on kül pisut rohkem, kuid endiselt meeldivalt soe. Nii mais kui septembris on ka madalamad majutushinnad ja vähem rahvahorde.

Mida võiksid Šotimaast teada?

Valuuta: Suurbritannia naelsterling, £

Keel(ed): Inglise keel on 18. sajandist saati peamiseks keeleks, kuid variatsioone kõlab nii eri keeltest, aktsentidest kui dialektidest üle Šotimaa.

Suunakood: +44, 0131

Pealinn: Edinburgh

Rahvaarv: 543000 (2021)

Euroopa Liidu ravikindlustuskaart kehtib edasi senises korras, kuid Välisministeerium soovitab täiendavalt sõlmida reisikindlustuse, et kõik ootamatud kulutused saaksid kaetud (nt meditsiiniline transport jt kulud, mida EL ravikindlustuskaart ei hõlma).

Kuidas ringi liikuda?

Edinburg on kompaktne linn, kus on lihtne orienteeruda ka kõige rahvarohkemal suveajal. Jalutamine on üks kõige nauditavamaid linna avastamine viise. Linna keskelt Princess Streetilt kulub kõigest 20-30 minutit, et jõuda näiteks kuningliku botaanikaaiani. Jalutamiskihk on siiski tavaliselt üks-ühele seotud muutlike ilmastikuoludega.

Jalgrattaga ringi liikumiseks on linnas 75 kilomeetri jagu rattateedevõrgustikku. Suuremal osal rattadeedel on ka selge märgistus ja valgusfooridel on sageli peatusboksid jalgratturite turvaliseks liikumiseks.

Bussiga liiguvad nii turistid kui kohalikud. Enamus festivalide asupaiku asub vähemalt ühe peatuse kaugusel ning öised bussid viivad kenasti majutuspaika. Pileteid saab osta bussist, kuid tuleb arvestada täpse rahaga.

Tramm käib lennujaama ja York Place’i terminali vahel linnasüdame idaosas. Regulaarsed peatused läbivad nii Princess Streeti kui Haymarketi rongijaama lääneosas. Piletid on saadaval kõikidel trammiplatvormidel.