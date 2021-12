Turvalise teenuse kvaliteedimärki kasutab juba ligi tuhat Eesti turismiettevõtet

EASi turismiarenduskeskuse direktori Liina Maria Lepiku sõnul on koos kõigi piirkondlike turismiarendajatega kasutusele võetud turvalisuse märgise eesmärk valikut hõlbustada. „Soovime tõmmata tähelepanu kõigile ettevõtetele, kes teatavad märgisega avalikult, et arvestavad oma tegevuses viiruse leviku ohuga ning kaitsevad oma külaliste ja töötajate tervist,“ sõnas Lepik.



Kuna viiruseoht on äärmiselt muutlik, kord taandudes ja siis jälle kriitiliseks muutudes, rõhutab märgis eelkõige ettevõtte vastutust ja kohanemisvõimet. Ühtki jäika nõuet, mis ei arvestaks kujunenud olukorda, märgisega ei kaasne. Näiteks kui on suvi, nakatumist peaaegu pole ja maske lähtudes riiklikest nõuetest ei pea kandma, ei nõua märk seda ka märgisega ettevõttelt. Rõhk on ettevõtte teadlikkusel kehtivatest nõuetest, mis on ühendatud paindlikkuse ja loovusega teenusepakkumises.



„Selles vallas on mitmeid leidlikke näiteid, kuidas piiratud oludes kliendist hoolides tegutseda. Näiteks on sõltuvalt viirusolukorrast kliente hajutatud, pakkudes hotellis hommikusööki eri kellaaegadel. Või suurte järjekordade vältimiseks tehtud märge andmebaasi, mis püsikliendi korduval külastusel juba teatab tema kehtivast vaktsineerimistõendist, ilma et seda oleks vaja iga nädal üle küsida,“ kirjeldas Lepik.



Rahvusvahelise kogemuse järgi eelistab turvalisuse märgisega reisisihtkohta kaks kolmandikku reisijatest. Majutust otsib selle järgi lausa 80% külastajatest. Sama tendentsi näitab Eesti siseturistide arvamus: kui küsitleti Saaremaad külastavaid siseturiste, ütles 72% ligi 3000 vastanust, et turvalise teenusepakkumise kvaliteedimärk on neile teenuse valikul väga oluline või oluline.



Turvalise teenusepakkumise sinine märk on leitav ettevõtetes kohapeal, nende veebilehtedel ja Facebookis. Kõiki teenusepakkujaid koondab veebileht puhkaeestis.ee/märka-märki. Seal saab iga külastaja ka kirjeldada oma kogemusi, nii kiita kui ka anda ettevõttele soovitusi, mida veel paremaks muuta. Juhul kui märgise saanud ettevõtte kohta tuleb korduvaid kaebusi, siis eemaldatakse ettevõte turvalise teenuse pakkujate nimekirjast.