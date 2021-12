Omikrontüvi kahekordistab lennukis nakatumise riski

Pühade ajal on lendamist palju ja kuna omikrontüvi on muutumas domineerivaks, tuleb Powelli sõnul reisijaid hoiatada, et ka lennukis nakatab omikrontüvi efektiivsemalt kui eelnenud tüved. Tema sõnul on väga oluline püüda lennukis nii palju kui võimalik hoida distantsi kaasreisijatega, olla terve lennu aja maskiga ja puhastada pindu. Sööma ja jooma peaksid üksteise lähedal istujad kordamööda, et kõik korraga ei võtaks maski eest.

Lennukite hea ventilatsiooni tõttu on terve koroonapandeemia jooksul rõhutatud, et lennukis nakatumise risk on väiksem kui rahvarohketes kohtades maa peal, nagu näiteks kaubanduskeskustes. Sellegipoolest saab supernakkav omikrontüvi ka lennukites rohkem pahandusi tehtud kui eelnevad tüved, seega paneb Powell inimestele südamele, et lennureisil oldaks nii hoolikad kui võimalik, kantaks korralikult maski ja puhastataks enda ümber pindu.

Parim kaitse, mida inimene saab endale anda, on IATA tervisenõuniku sõnul aga siiski vaktsineerimine ja õigeaegsed tõhustusdoosid. "Isegi kui kannad kahekordset maski või hoidud täielikult lendamisest, on see omikrontüve vastu vähem tõhus kui vaktsineerimine," ütleb Powell.

Allikas: Bloomberg