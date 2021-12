Lähed märja ilmaga matkale? Kolm head meetodit riiete kuivatamiseks

Kuidas siis märjad riided kuivaks saada? Õigus on neil, kes arvavad, et kuivatades. Ega väga teisiti ei saa jah. Aga mis on kuivamine, võiks siinkohal küsida. No kuivamine on vee üleminek ühest olekust teise. Kas siis tahkeks või gaasiliseks. Ja matkavarustuse osas tuleb eelistada seda viimast. Ehk märjad riided tuleb kuivaks saada enne, kui need ära jäätuvad.

Aurustumisele aitab kaasa soojus. Järelikult tuleb märgi kehakatteid soojusega mõjutada. Eks kehasoojus mõjutab neid ka, aga see võib võtta liiga palju aega. Ja kui välistemperatuurid on liiga madalad, siis kehasoojusest ei piisagi.



Väänake

Seega oleks mõistlik esimese asjana märjad riided, kui vähegi võimalik, kehalt eemaldada. Ning välja väänata – sedasi vabanete suurest osast riidekiudude vahele kogunenud veeosakestest. Suurest osast, aga kaugeltki mitte kõigist.

Mis edasi? Edasi tuleb oodata. Kuni riided ära kuivavad. Aga kui te nüüd ootate kringliks väänatud, maas lebavate pükste kõrval, millal need ära kuivavad, võib see ootamise aeg väga pikaks kujuneda. Käkraks keeratud kangas ju ei lase veeaurul minema lennelda. Vastupidi. Sestap tuleks rõivad laiali laotada. Aga parem, kui lihtsalt maha laotada, kus neid omakorda maapinna niiskus mõjutab, on need.....õigus, riputada!



Riputage

Riputamiseks sobib näiteks kahe puu vahele tõmmatud nöör. Kui teil spetsiaalset pesukuivatusnööri kaasas pole ja tõenäoliselt ei ole, sobib selle aseaineks väga hästi ka näiteks telginöör.

Telginööri kah pole, kuna tegu on varrastega kuppeltelgiga? No pole hullu, sõlmige oma saabastelt nöörid lahti, ühendage need, tõmmake puude vahele ning riputage riided sellele. Ega teil ju niikaua, kuni riided kuivavad otseselt saapaid vaja pole. Kaugele te ikka ilma püksata kõnnite? Aga kui püksid on juba kuivad, kuid sokid endiselt märjad? Õige, siis tuleb ka need riputada. Näiteks oma seljakoti külge, kus need saavad teie rändamise ajal värske õhu käes taheneda.



Laotage