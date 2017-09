Eestis tuleb uusaastaööl süüa seitse korda – sellega oleme kuulsad üle ilma. Sarnaseid aastalõpuga seotud rituaale kohtab kogu maailmas ja mõni neist võib tunduda sedavõrd kummaline, et enne ei usugi, kui oma silmaga näed.

Ei tea, kas just hirm ülesöömise ees, kuid miski ajab sadu eestlasi aastalõppudel reisima. Rannapuhkuse armastajatel on sihid selged: Egiptus, Kanaari saared, Tai, Goa, Vietnam, Bali, Maldiivid ja teised kaunid kohad, kust lubjakarva näonahaga kaasmaalaste õrritamiseks tuua kaasa ühtlane päevitus ja puhanud jume. Kuid unustamatu aastavahetuse peoelamuse saab mujaltki. Maailmas on rida riike, kus uue aasta pidustusi saadab mõni vahva tava – neid võikski vaatama minna.

Hispaania. Aastavahetus 12 viinamarjaga

31. detsember pole just kõige tähtsam päev riigis, kus aasta suurimaks pühaks on jõulud. Sellest hoolimata võetakse uut aastat seal vastu kära ja müraga nagu meilgi. Kui kuskil on aastavahetus perekeskne pidu, siis kindlasti mitte Hispaanias. Rahvas koguneb suurtele väljakutele, et saata ära vana ja võtta vastu uus. Tehakse seda kiire rituaali saatel – aasta viimaste kellalöökide ajal tuleb ära süüa 12 viinamarja. Traditsioon sai alguse ühest ülihea saagiga aastast, mil kuningas käskis saagi jagada uusaastaööl kõikide soovijate vahel.

Kuidas viinamarju praegu süüakse, võiks vaatama sõita näiteks Madridi – linna, mis kunagi ei maga. Uus aasta võetakse vastu suure peoga Puerto del Soli väljakul, kuhu kogunevad tuhanded madridlased ja linna külalised. Kui lähed, ära unusta viinamarju! Tõsi, neid saab ka kohapealt osta, isegi spetsiaalsete konservidena, 12 viinamarja igaühes.



Kuigi Madridis võib olla vahva, eelistavad paljud puhkuseks mõnd Hispaania saart nagu Tenerife. Pixabay

Kreeka. Plahvatavad granaatõunad

Kreeklased tervitavad uut aastat peaaegu nagu meie – käivad üksteisel külas. Tavakohaselt on see öö kaardi- ja hasartmängude päralt. Kui meie valame tina, et näha, mida uus aasta toob, läheb kreeklasest vanim pereliige koduhoovi ja virutab seal granaatõuna vastu maad nii kõvasti, kui suudab. Mida rohkem seemneid mööda hoovi laiali plahvatavad, seda õnnelikum aasta tuleb.

Lisaks on tavaks võtta vana-aastaõhtul külla minnes kaasa kivi. Mis selle kiviga seal juhtub – kas lendab aknasse või varbale –, seda pead küll ise vaatama minema. Parimad paigad, kus juhitud plahvatusi ehk ilutulestikke nautida, on Ateena, Rhodos ja Santorini.

Pixabay

Araabia Ühendemiraadid. Kõige rohkem pauku

Kuigi emiraatides kummardatakse kuukalendrit, võetakse seal ilmalikku uut aastat turistide rõõmuks vastu suure pauguga. Külalistele meele järele olles lüüakse selles vallas igal aastal uusi rekordeid. Aeg-ajalt ei jää tulemata ka Guinnessi omad. Näiteks 2015. aastat võeti vastu, lastes napi kümne minutiga taeva poole 1,6 tonni ilutulestikku. Mis sind Dubais ees ootab, näed Youtube'is.

Suur pluss Araabia Ühendemiraatide juures on see, et sinna on Eestist väga lihtne reisida. Leidub üsna sujuvaid lennuühendusi ja saadaval on ka reisipaketid otselennuga Tallinnast. Kui broneerid endale vana-aastaõhtuks hotellikohti või reisipaketti, tasub aga olla hoolas ja uurida, kas ilutulestiku vaatamine kuulub programmi. Vastasel juhul võib jääda ilma etendusest, mida jälgib kogu maailm.



Tulekerad Dubai taevas Pixabay

Kuuba. Aasta saabub sülitades

Kuubal täidetakse enne aastavahetust pokaalid veega. Ja süüdi pole kommunistlik režiim, mis riigi rahakotid nii armetuks on kurnanud, et midagi klaasi osta ei jaksa, vaid traditsioon. Kui kell lööb 12, võtavad kõik tubli sõõmu vett ja sülgavad selle puristades läbi aknaava tänavale. See tähistab möödunud aasta edukat lahkumist ja seda, et uus aasta võiks olla sama selge ja puhas nagu vesi.

Kuuba on eriline veel selle poolest, et kellal lastakse lüüa ainult 11 korda, sest tahab ju temagi kord aastas puhata ja võtta vastu uut aastat sama muretult kui kõik teised.



Vaade Havannale Pixabay

Huvitavaid aastalõputraditsioone on kõige muretum minna vaatama valmisreisiga, mis viib su otse punktist A punkti B. Soodsaim koht, kuhu sel ajal sooja päikese alla reisida, on Egiptus. Aastavahetuse reisipaketi hind sinna algab 550 eurost. Reisipakette pakutakse veel Kanaari saartele (Lanzarotele ja Tenerifele), Maltale, Araabia Ühendemiraatidesse, Taisse ja Indiasse. Enamiku pakettide hinna sisse kuulub ka pidulik aastavahetuse õhtusöök.

Kui tahad rännata omaette või sinna, kuhu valmislahendusega ei saa, võta julgesti ühendust reisikonsultandiga. Aastavahetus on ainult kord aastas ja profi silm aitab teha õiged valikud, et reis kindlasti õnnestuks.

Kui otsustad aga hoopis koju jääda ja siin midagi erilist proovida, siis võta teadmiseks, et mitmes Ladina-Aameerika riigis on komme tiirutada vana-aastaööl kohvriga ümber kodukvartali. Nii tulevat hea reisiaasta!

