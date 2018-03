Seiklus läbi eksootilise Tansaania paradiislikule Sansibarile

Veebruarikuu keskpaigas leidis Baltic Toursi müügijuht Margit end paradiisilikult Sansibari saarelt. Tee sinna viis läbi Tansaania maismaa ning mõnusale rannapuhkusele eelnes põnev safari Selous rahvuspargis. Margiti muljetest ja mõningatest näpunäidetest saadki lugeda altpoolt.

Moosiriiuliga safarile

Meie reis algas maandumisega Dar es Salaamis ühel veebruarikuu varahommikul. Olime otsustanud osta viisa piirilt ja seega astusime lennukist välja 30 kraadisesse troopikasse, suundusime terminali ja seisime järjekorda. Viisa taotlemise protsess oli põhjalik ja aeganõudev – väljusime kohvritega umbes kaks tundi peale maandumist. Seega, kes ei taha järjekorratada, sellel on mõistlik taotleda viisa ette Stockholmis asuvast Tansaania saatkonnast.

Et meil oli vaja jõuda siselendude terminali, võtsime takso ja sõitsime nii umbes kilomeetrikese ning olimegi kohal. Küll liiga vara, et terminal avatud oleks. Terminali ees olid õnneks pinkide read, kus uste avamist oodata sai. Õues oli tol hetkel veel endiselt sume suveöö, esimesed linnud alustasid laulmist ja varsti tõusis päike! Sellest samast terminalist väljusid teisedki kohalikud lennud erinevatesse Tansaania lennujaamadesse ning ka safaritele.

Lennukid on enamasti väikesed 10-12 kohalised Cessnad, mis esmapilgul väga turvalist muljet ei jäta, kuid lennates saad aru, et just sellised sinna sobivadki. Enamasti lendavad nad allpool pilvi, kust avaneb meeletult ilus vaade Aafrika loodusele ja hea õnne korral on näha ka loomakarju. Meie lend Selous reservaati kestis umbes 20 minutit ning juba maandusimegi liivasel lennurajal, meid uudistamas antiloopide ja metssigade karjad. Mugav safaridžiip sõidutas meid otse laagrisse, kus meid ootas kosutav eine ja mõned tunnid puhkamist peale pikka rändamist.

Jõehobud ja hiiglaslikud krokodillid

Pealelõunal oli meil planeeritud paadisafari Rufiji jõel. See oli tohutult põnev! Möödusime mitmetest jõehobu kolooniatest, kes pead veest väljas olesklesid ja aeg ajalt hingamisega purskkaevu tekitasid. Ühe väikese jõesaare kaldal pikutas hiigelsuur krokodill, kes meid natuke uudistas ja siis vette kadus. Kaldal puude peal hüppasid ahvid ja peade kohal tiirutasid mitmed värvilised linnud. Paadituur oli paras tegevus kuni õhtusöögini.

Järgmisel päeval lahkusime safarile juba päikesetõusuga. Sel hommikul nägime palju kitselisi, haruldasi metsikuid koeri, kaelkirjakuid. Otsisime ka elevante, aga sel päeval nad meid endale ei näidanud. Lõhvijaht seevastu õnnestus - hiilisime autoga läbi põõsaste otse jõesängi kaldale, kus lõvipaarike puhkas! Ka sebrakarjad, ahvid, pühvlid ja hüaanid olid olemas. Selous reservaat on ses mõttes põnev, et autojuhid sõidavad julgelt teedelt kõrvale, kuna puuduvad rahvusparkidele omased piirangud, mis annab safarile vabaduse ja metsikuse tunde.

Õhtu hakul jõudsime tagasi laagrisse, kus saime enne õhtusööki basseini ääres mõnuleda ja end jahedate jookidega turgutada. Et ilm oli pilvine, piilusime internetist Sansibari ilmaennustust ja ootasime järgmise päeva lendu saarele.

Paradiisilik ent kuum Sansibar

Sansibaril võttis meid vastu ere päike ja kuumus. Õnneks ootas meid lennujaamas ees ettetellitud transfeer. Kuna kuumus oli tõesti hingemattev, siis pakuti transfeeris koheselt jahedaid salvrätikuid ja külma jooki, millega end värskendada. Võtsime paar lonksu, juht pakkis meie asjad autosse ja nii me alustasimegi teekonda saare põhjaosas asuvasse hotelli.

Sansibari põhimaanteed on hea kvaliteediga - korralikult asfalteeritud, kuid sõitmine võtab omajagu aega, sest pidevalt on teel „lamavad politseinikud“ ja seetõttu on sõidukiirus enamuse ajast suhteliselt madal.

Oma reisi vältel puhkasime kokku kolmes erinevas hotellis ja peab ütlema, et kui meri on oluline siis peab Sansibaril teadma, kuhu kanti hotell valida.

Meie sattusime nii kristallsinise veega randa kui Läänemere värvi ookeani kaldale. Teenindus hotellides on üldiselt hea - kohalikud on väga viisakad ja lahked ning liigne pealetükkivus puudub. Rannad on hoolitsetud ja valitud hotellides olid olemas rannatoolid/rätid ja paremates hotellides ka tasuta veespordivahendid. Söök on samuti Sansibaril väga hea, sest palju kasutatakse erinevaid värskeid köögivilju, kana või veiseliha, kalu ja mereande. Puuviljad on samuti värsked, küpsed ja oi kui magusad.

Kuidas Eestist Tansaaniasse saab?

Täna kõige mugavamalt kindlasti Turkish Airlinesiga, läbi Istanbuli. Lennud Tallinnast Istanbuli väljuvad mitu korda nädalas ning sealt edasigi. Turkish Airlines lennutab Sind nii riigi mandriossa Dar Es Salaami ja Kilimanjarosse kui ka päikesesaarele Sansibarile. Lennuaeg Istanbulist on ca 7,5 tundi, mille jooksul pakub Turkish Airlines nii sooja sööki kui ka varahommikul kohvi ja suupistet. Vaadata saab filme ja kuulata muusikat.

Kel soov liita mõnusale päikesepuhkusele põnev safari tõelises Aafrikas, on soovitav lennata kas Dar Es Salaami või Kilimanjarosse, teha seal 2-3-öine safari ja siis edasi siselennuga mugavalt juba Sansibarile lõõgastuma suunduda.

Kas Tansaanias on turvaline ja ohutu?

Jah on! Kogu reisi jooksul ei tekkinud minul kordagi tunnet, et äkki on olukord poliitiliselt ebakindel ja mis siis kui..... Kliima on mõnus ja talutav, Sansibari kuurorthotellides oli näha mitmeid päris pisikeste lastega peresid.

Mida Sansibaril teha?

Näiteks tasub käia meresafaril, kus viiakse paadiga mõnele väiksemale saarele. Teel pakutakse kindlasti ka peatust snorgeldamiseks. India ookean on selleks ideaalne paik! Soe ja selge merevesi on koduks värvilistele kaladele ja korallidele.

Kindlasti tasub külastada või lausa näiteks veeta viimane ööpäev saare pealinnas Stone Townis ja tutvuda selle ajalooga. Linn ei ole suur, kuid pakub põnevat koloniaalarhitektuuri. Pitsilised araabia nikerdused, kuulsad Sansibari puugravüüridega uksed, kohalik kaubandus ja sadamalinna melu. Stone Townist algavad ka paadituurid Vanglasaarele, kus vabas looduses jalutavad ringi hiigelsuured kilpkonnad ning uudistada saab 1893. aastal inglase Lloyd Mathewsi poolt rajatud vanglat, kus tänapäeval tegutseb hotell. Tegelikult ei ole saarel kunagi vanglat olnud ning hooneid on kasutatud hoopis näiteks kollapalaviku garantiiniks.

Kas mulle meeldis Sansibaril?

Jah kindlasti, väga! Eelkõige kliima pärast, sest sealne päike ja vesi on sama hea nagu Aasias. India ookean on kohati kindlasti ilusamgi.

Ajavahet praktiliselt pole, sest kell on Tansaanias ainult üks tund ees võrreldes Eestiga ja lennuaeg Istanbulist õhku tõustes alla kaheksa tunni. Kui mõelda, et see ei ole mitte väga palju rohkem kui Egiptusesse või Kanaaridele, siis igal juhul eelistan mina Sansibari!

REISIPAKKUMINE

Kui Sul tekkis ka soov Sansibarile minna, siis vaata rannapuhkust ja safareid kombineerivaid pakkumisi SIIT.