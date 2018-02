Reisikindlustuse ABC, kui reisid rasedana või lastega

Kui oled reisihimuline ja soovid maailma näha, ei peaks lapseootus või lapsed seda kindlasti muutma. Enne reisile minekut tasuks erinevad riskid läbi mõelda ning nende osas ettenägelik olla. IIZI reisikindlustuse spetsialist jagab nõu, kuidas perepuhkust kindlustundega muretult nautida.

Lapseootus ja reisimine

Lapseootus on kaunis aeg elus ning kindlasti tohib ka siis reisimisest rõõmu tunda. Kui tervis on korras ja arst ei ole reisimist välistanud, võib julgelt rasedana lennureisile minna. Reisi planeerides aga tasub arvestada, et oluliseks saab raseduse kestvus nädalates.

Mitmed kindlustusseltsid pakuvad rasedatele reisisõpradele kindlustuskaitset ning see ei mõjuta kindlustusmakset ega nõua eraldi märget kindlustusdokumentidele. Üldjuhul pakuvad kindlustusseltsid kaitset kuni 28. rasedusnädalani, mõned ka hilisemal perioodil (kuni 32 või 36 nädalat). IIZI reisikindlustuse spetsialist juhib tähelepanu, et mitmikute ja kunstliku viljastuse korral võib kaitse periood olla lühem (kuni 18 rasedusnädalat).

Arvestada tuleb ka transpordifirmade piirangutega. Näiteks tasuks rasedana lennureisile minnes uurida, missugused piirangud on kehtestatud. Lennufirma Nordica lubab näiteks lennuki pardale kuni 32. rasedusnädalani.

Enne kindlustuse tegemist tasub kõik võimalused üle vaadata, sest osa kindlustusseltsid pakuvad näiteks teistest kõrgemat kaitset. Paljud kindlustusseltsid on kehtestanud piirangud raseduse tõttu vajaminevale arstiabile ja seda summas 1500 €, muude kindlustusjuhtumite korral kehtib kaitse valitud meditsiiniabi summa ulatuses nagu ikka. Meditsiiniabikindlustus on vajalik ootamatute tüsistuste korral.

Ühtlasi on vajalik tähele panna, et paljud kindlustusseltsid ei paku kaitset enneaegse sünnituse korral ega hüvita ka enneaegselt sündinud lapse ravikulusid. Sama kehtib reisitõrkekindlustuse osas – alati ei pakuta kaitset rasedusest tingitud reisitõrgete osas. Näiteks kui tuleb raseduse tõttu reisiplaanid ära jätta.

Lastega reisimine

Lastega ikka juhtub – nii õnnetusi kui ka haigestumisi reisi ajal või enne reisi. Seega tasub reisiplaane tehes kohe läbi mõelda näiteks see, kas lapse pagas on kindlustatud, kas on valitud reisitõrkekindlustus või kas kindlustamisel on arvestatud kaasavõetava lapsevankriga.

Lisaks uuri kindlasti sihtriigi tausta. Vajadusel vaktsineeri laps sealsete haiguste vastu. Näiteks soovitab terviseamet Taisse reisides vaktsineerida A-hepatiidi vastu, pikemal viibimisel ka muude haiguste vastu. Kindlasti tasub üle vaadata kõik nõutavad dokumendid, et ei tekiks olukorda, kus just lastega reisides on vajalikud paberid puudu. Näiteks kui laps reisib ühe lapsevanemaga, kellel on lapsest erinev perekonnanimi, soovitab välisministeerium kaasa võtta teise lapsevanema nõusolekuga avalduse (nii kirjaliku kui ka notariaalse) ja ingliskeelse rahvastikuregistri väljavõtte.

Kui eelistad kasutada panga krediitkaardiga kaasas käivat reisikindlustust, mis laieneb kogu perele, peaksid olema teadlik konkreetse panga kehtestatud piirangutest. IIZI reisikindlustuse spetsialist soovitab tähelepanelikult jälgida tingimusi, välistusi, lisakaitsete olemasolu, kindlustuskaitse ulatust jms. Sageli ei pöörata sellele tähelepanu ning inimeste vähene teadlikkus tingimustest ja võimalustest ei pruugi kahjujuhtumi korral abiks olla. Näiteks ei sisalda pangakaardiga kaasas olev reisikindlustus alati lisariske ja nii ei pruugi kindlustus vastata Sinu kindlustushuvile.

