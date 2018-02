6 olulist küsimust, kui oled koolivaheajal perega reisile minemas

Koolivaheajal soovivad paljud pered hinge tõmmata ning koolimured mõneks ajaks selja taha jätta. Sageli võetakse ette suusaereis mägedesse või hoopis puhkusereis palmi alla. Enne teele asumist tasub kindlasti sõlmida ka reisikindlustus. IIZI pani kirja 6 põhilist küsimust, mille vastuseid reisijad teada võiksid.

1. Milline reisikindlustus perele valida?

Reis tuleks kindlustada vastavalt reisi iseloomule. Reisikindlustuse puhul kõige olulisemaks kaitseks on kahtlemata meditsiiniabikaitse, lisaks sellele on enamlevinud lisakaitsed pagasi- ja reisitõrkekindlustus. Olenevalt reisi eesmärgist on võimalik juurde valida ka teisi lisakaitseid (reisitõrke lisakaitse, spordikindlustus, vastutus- ja õnnetusjuhtumikindlustus jne).

IIZI reisikindlustuse spetsialist rõhutab, et tähelepanu tuleb pöörata ka kuupäevadele ning jälgida, et kindlustus kehtiks kogu perioodi alates päevast, mil lahkute Eestist kuni päevani, mil tagasi koju jõuate. Seda just juhul kui lennureis ei alga Tallinnast, vaid teistest linnadest, näiteks Riiast või Helsingist. Lisaks jälgida kaugemate riikide puhul ka ajavahe.

Kui plaanis on aktiivne puhkus, näiteks lähete suusatama või lumelauaga sõitma, siis tuleks ka vastav lisakaitse kindlustusdokumendile märkida. Sama kehtib ka treeninglaagrite ning võistluste kohta. Kui kaasas on spordivarustus, siis ära unusta ka seda kindlustamast.

Tõenäoliselt perega reisile minnes võetakse kaasa ka fotoaparaat, arvuti või muu hinnalisem tehnika, siis tuleks kaaluda ka pagasikindlustust. IIZI reisikindlustuse spetsialist soovitab hinnalised esemed (ka dokumendid) kaasa võtta käsipagasisse, et nad oleks pideva ning vahetu järelevalve all.



2. Kas minu pere vajab reisitõrkekindlustust?

Reisitõrkekindlustus on lausa hädavajalik, kui lähed reisile koos lastega. Reisitõrkekindlustus hüvitab ootamatult ära jäänud reisiga seotud kulutused, näiteks kui planeerisite reisi koolivaheajaks ja pere kõige väiksem vahetult enne haigestub, siis reisile tehtud kulutused katab kindlustus. Reisikindlustus koos reisitõrke kaitsega tasuks teha koheselt, kui reisiplaanid paigas, sest kaitse hakkab kehtima 3-5 päeva peale lepingu sõlmimist. Reisitõrke lisakindlustus tuleks aga sõlmida kohe, kui piletid soetatud, broneering tehtud või ettemaks tasutud. IIZI reisikindlustuse spetsialist lisab, et reisitõrkekindlustuse kogusumma võiks olla sama suur kui reisile planeeritud kulutused, summa sisse tuleb arvestada ka näiteks kontserdipiletid, majutus ja autorent.



3. Kas ravikindlustus on abiks?

Euroopa Ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal. Euroopa Ravikindlustuskaart kehtib ainult Haigekassas kindlustatud inimestel, kes viibivad teises Euroopa Liidu liikmesriigis ajutiselt. Nad saavad vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatutega. Arstiabi vajadus peab olema tekkinud teises riigis viibimise ajal.

Euroopa Ravikindlustuskaart ei kata siiski kõiki reisil tekkida võivaid kulutusi. Paljudes Euroopa riikides on valdavalt erameditsiin ja kaardiga ei ole kaetud näiteks järgmised kulutused: arsti visiiditasu erakliinikus, haigla voodipäevaraha, vajaminevate ravimite maksumus ja haige erakorraline transport Eestisse. Samuti ei ole Euroopa ravikindlustuskaardist abi, kui reisitakse väljaspoole Euroopat.



4. Mida teha kahjujuhtumi korral?

Hea on kaasas kanda kindlustuspoliisi, et vajalik info koheselt leitav oleks. Seal on kirjas valitud kindlustusselts, poliisinumber, rahvusvahelise koostööpartneri number jpm. Reisikindlustuse kahjujuhtumist tuleb kindlustusandjat teavitada esimesel võimalusel, isegi juba reisi ajal (eriti pikemate reiside korral).

IIZI reisikindlustuse spetsialist paneb südamele, et oluline on alles hoida kõik võimalikud dokumendid, arved ja tõendid (võimalusel tee ka pilti), et hilisem kahjukäsitlus kiiremini ja mugavamalt toimiks. Näiteks lennu hilinemisel lisaks lennufirma tõendile sobib ka pilt tabloost, kus on sama info olemas. Varguse ja röövi korral tuleks kindlasti ühendust võtta ka kohaliku politseiga.

5. Reisikindlustus krediitkaardiga kaasas või ikkagi eraldi leping?

Krediitkaardi kindlustussummad ning hüvitamise ulatus ei pruugi vastata pere kindlustushuvile. Kaitse ei kehti kogu perele, kaitsete summad ei pruugi olla piisavad, näiteks puudub kaitse sportimisel jne. Lisaks tuleks arvestada, et reisikindlustus võib kehtima hakata alles siis, kui, et reisikulude mingis ulatuses on tasutud krediitkaardiga.



6. Kas reisikindlustus perele on kallis?

Näiteks tavapärane reisikindlustus peamiste kindlustuskaitsetega (meditsiiniabikaitse 100 000€, pagasikindlustus 300€ ja reisitõrge 600€) 4-liikmelisele perele Egiptusesse võib maksma minna ca 38€.

Reisikindlustuse hind sõltub piirkonnast, reisi kestvusest, reisijate vanusest ja loomulikult valitud kindlustuskaitsetest ning nende hüvitismääradest. Äärmiselt oluline on tingimusi ja hindu võrrelda, sest on pakkumised väga erinevad. Pea meeles, et reisikindlustuse teed enda pere heaolu nimel ning hind on vaid osa kindlustusest.

Reisikindlustus on Sinu valik! Võrdle erinevaid pakkumisi www.iizi.ee