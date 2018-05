Selle suve suurimad sõiduelamused tulevad siit

Suvi on meil üürike ja enamasti kipub see kalli kaasa, ämma või ema survel kusagil käsi mullas mööduma. Kui paarile-kolmele eestlasele võib sellisest adrenaliinilaksust piisata, siis ülejäänute süda ihkab siiski midagi enamat. Kuhu minna ja mida teha, et suvise seikluse tipphetked peenarde vahel ei mööduks, selgub järgnevalt.

Unibet Kardikeskus

Unibet Kardikeskus pakub aasta ringi motosõpradele kõditavaid elamusi sisekardirajal, mis on oma 450 meetriga konkurentsitult Eesti pikim. Maist oktoobrini avatud väliraja osa pikendab sõiduelamust aga tervelt 750 meetrini.

Kui vanasti pani kardisõit sääre värisema ja nii mõnegi pealtvaataja ahhetama, siis aastal 2018 selliseid väljakutseid enam pole – viimase generatsiooni masinad on ekstra mugavad ning turvalised. Need, kes ei tihka siiski sõitu üksi ette võtta, saavad seda kahe rooli, turvakaare ja -vöödega varustatud paariskardiga nautida. Lapsedki saavad just spetsiaalselt neile mõeldud masinatel lustida. Tõsi, seda küll eeldusel, et pikkust on huvilisel vähemalt 130 cm jagu.

Muidugi saab siin ütlemata meeleolukalt ka suurema seltskonnaga aega veeta – Grand Prix' pakett on mõeldud kuni kaheksale inimesele ning sisaldab igale võistlejale kolme kardisõitu: soojendus- ja ajasõitu ning finaali. Nagu ikka, saavad parimad šampuse ja diplomiga premeeritud. Ning kui pakett on soetatud kliendikaartidega, annab see tagatipuks veel 20% soodustustki. Kusjuures sama allahindlus kehtib teistegi kliendikaartidega ostetud toodete ja teenuste puhul.

Pärast vinget sõitu pakub kohalik saun ja kohvik suurepärast võimalust lõõgastuda, muljetada ning end hea ja paremaga kostitada. Et siin on absoluutselt kõik tingimused olemas, saab keskuses edukalt koolitusigi korraldada, et päeva teises pooles asine konverentsisaal kardiraja vastu välja vahetada.

Unibet Kardikeskus on lihtsasti leitav ja ligipääsetav, asudes Laagri Maksimarketi parklast välja ehitatud kinnises hallis. Rohkem infot leiab kodulehelt, samuti Facebookist.

Reiu ATV

Et mõnusast ilmast maksimum võtta, tuleb toasussid tossude vastu välja vahetada ning end õue ajada. Alati võib ju päeva ka majaesisel muruplatsil õhtusse saata, kuid märksa põnevam oleks seda siiski Reiu ATV metsikutel matkadel teha. Seega, võta sõbrad või pere näppu ning kingi omadele adrenaliinist pakatav vinge päev, sest alles möödunud aastal ostetud kuus kahekohalist Cf-Moto 450 L ATV-d pakuvad ainukordset sõiduelamust.

Reiu ATV on vaieldamatult parim matkade korraldaja Eestis. Need toimuvad vägagi erinevatel maastikel, kus osalejad saavad masinate ja enda võimekuse vees, mudas, liivas ja metsaradadel tõsiselt proovile panna.

Varustuse pärast keegi muretsema ei pea: kiivrid, kombed, kummikud ja kindad – kõik need on korraldajad kenasti taganud. Isegi pudelivee, õlu ja siidri peale on mõeldud. Ja kui megamatk lõpuks läbi, saab veel instruktori jäädvustud fotodki tasuta meilile.

Reiu ATV matkad sobivad nii algajatele kui ka juba korraliku kogemusega huvilistele. Lisainfot leiab kodulehelt, samuti tasub silm peal hoida tegijate Facebooki lehel.

SA VIKP

SA VIKP on ainulaadseim muuseum-militaarteemapark mitte ainult Eestis, vaid tegelikult kogu Euroopas – fookuses on kodanikukasvatus, riigikaitse ja siseturvalisus, pakkudes lõputuid võimalusi, kuidas vaba aega meeleolukalt ning mõtestatult veeta.

Muuseumis on esindatud kõik Eesti jõustruktuurid oma teematubadega. Lisaks siinsetele tegijatele (Kaitsevägi, Kaitseliit, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, KAPO, demineerijad, Tartu Vangla kong, Piirivalve Ohvitseride Kogu) saab uudistada ka lõunanaabri ametivendade köögipoolt. Kuid koostöö lätlastega pole kaugeltki ainult muuseumiseinte vahele jäänud – näiteks viiakse sel aastal ühiste jõupingutustena läbi kümme militaarajaloofestivali ja seda vähemalt 15 riigi osalusel.

Kuid pargi tõeliseks pärliks on rikkalik väliekspositsioon mitmete atraktsioonide ja tegevustega, millega eristutakse kaugelt kõikidest teistest muuseumidest üle kogu Euroopa. Kus mujal pakutakse ainulaadset võimalust Mi-8 helikopteril Valga linnale „ülelend“ teha, sõjamasinatel sõita, puna- ja Saksa armee relvadega II maailmasõja aegsetes kaevikutes ning punkrites lahinguid pidada jne. Põnevaid rollimänge jagub sõltumata east ja soost absoluutselt kõigile.

Park pakub ideaalset võimalust kohapeal ja mujalgi üks vahva pere- või motivatsioonipäev maha pidada, samuti suurüritusi korraldada. Pargi toimetustega saab peagi tutvuda ka Tartu lennupäevadel, Seto Jaanitulel jne. Rohkem lisainfot leiab muuseumi, samuti Facebooki lehelt.