PILTUUDIS: Kelly Sildaru nimi kanti lennukile

Tänasest kannab 21-kohaline Jetstream 31 tüüpi raudlind meie olümpialootuse Kelly Sildaru nime. Tegemist on lennukiga, mis on aastakümneid truult Tallinna ja Kärdla lennuliini teeninud ning on pärast väikest ümberkujundust leidnud oma viimase peatuspaiga Kiviõli Seikluskeskuses Baltikumi kõrgeima suusamäe jalamil. Sealsamas, kus Kelly on isegi aastaid harjutamas käinud.

“Tegelikult oli meil juba ammu mõte tuua seikluskeskusesse päris lennuk ja seda ennekõike lõbusa atraktsioonina laste mänguväljakule,” selgitas Kivõli Seikluskeskuse arendaja Janek Maar. “Kuna Kelly on olnud siinsamas mäel sage külaline ja paljude noorte inspireerijaks, saigi perega ühendust võetud ning üle küsitud, kas võime lapsi teenindavale lennukile KELLY AIR nimeks panna. Eelkõige just noorte motiveerimiseks, et ka nemad oma karjääris võimalikult kõrgele lennata võtaks.” Kuna Kellyle idee meeldis, leides, et tal on vaid hea meel noorte treenijate eesmärkide saavutamisele kaasa aidata, siis nii see idee teoks saigi.

Personaalne treeninglubadus Kelly Air lennukis viib aastase priipääsmeni

Et noori Kelly eeskujul spordipisikuga veelgi innustavamalt siduda, saab Kelly lennukist iga laps kaasa haarata personaalse “Treeninglubaduse” blanketi, kuhu lisaks oma treeninglubadusele aasta jooksul nädalate kaupa oma treeningtunnid kirja panna. Kõik need, kes on aasta jooksul reegleid korrektselt täitnud, saavad seejärel Kiviõli Seikluskeskuselt aastase tasuta pääsme nii suve kui talvekeskusesse!

