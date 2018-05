Peatselt avatavasse Kiviõli Seikluskeskusesse on investeeritud rohkem kui Lottemaasse. Vaata, mida selle raha eest külalistele pakutakse!

Juuni alguses avatakse Kiviõli Seikluskeskusese uksed, kuhu on viimase 17 aasta jooksul paigutatud 7,5 miljonit eurot. Sellises mahus suurinvesteering ületab isegi Lottemaa arendust, muutes keskuse klientidele atraktiivseks läbi kõigi nelja aastaaja.

Kui Janek Maar ja Madis Olt esimest korda Kiviõli tuhamäe jalamil unistama hakkasid, et sellel põlevikivikoksi ladustamisest kerkinud 100 meetri kõrgusel kunstmäel võiks kunagi suusatama hakata, oli aasta 2001. Toonasest unistusest on Eesti ja Euroopa maksumaksjate toel tänaseks kasvanud Eestis ainulaadne aktiivse perepuhkuse keskus. Kui talvised atraktsioonid on kandnud Kiviõli juba paljude lumesõprade kohustuslikule kaardile, siis viimatine, ligi 2 miljoni euro suurune investeering toob ka suvekuudeks juurde 15 uut erinevas vanuses külalistele mõeldud tegevust.

“Oleme sisuliselt jõudmas oma ehitustöödega lõpusirgele. Käivad viimased asfalteerimised, atraktsioonide ehitamised ja haljastustööd, et 8. juuniks valmis olla,” rääkis Maar. “Erinevalt Lottemaast olema võtnud sihiks olla avatud 12 kuud aastas ja pakkuda seikluslikumaid puhkusvõimalusi väikelastest maailma tasemel treenivate sportlasteni.”

Kiviõli Seikluskeskus loodab suve jooksul vastu võtta 40 000 külastajat. “Kuna meil suvine võrdlusmoment puudub, olema esimesel aastal oma prognoosides pigem ettevaatlikud,” märkis Maar. “Sel talvel külastas meid tänu normaalsele talvele 17 000 inimest, mida oli rohkem kui kunagi varem. Seega, tuntus vaikselt kasvab!”

Suviste teenustena avatakse Eestis ka tõeliselt ainulaadsed atraktsioonid, tuletõrjeakadeemia, kaevanduspark ning mägiautode rada teiste seas. Lisaks veel liikluslinnak, kõrgseikluspark, lennukiga mänguväljak jpm. Lähemalt saab atraktsioonidega tutvuda siin.