ECOLINES on pika kogemusega ja suurimaid rahvusvaheliste bussivedude operaatoreid Baltikumis, pakkudes reisimist 21 erinevasse riiki. Marsruudid läbivad üle 200 erineva linna. Ettevõte on kerkinud turuliidriks ennekõike tänu laialdastele teadmistele teede võrgustikest ja võimalustest vastata reisijate ootustele.

Rahvusvaheliste bussivedudega tegeleb ettevõte juba viimased 20 aastat. Panustades suuresti pidevasse arengusse, omatakse praeguseks hetkeks kõige laiemat marsruutide võrgustikku mitte ainult Baltikumis, vaid kogu Põhja- ja Lõuna-Euroopas. Oma pika ajaloo jooksul on bussifirmast kasvanud üks suuremaid ja edukamaid ettevõtteid Lätis ning märkimisväärne areng on toimunud ka Eestis.

Edu taga näeb ECOLINES vastutuse võtmist oma reisijate ees. Alati püütakse järgida kõiki rahvusvahelisi standardeid ning vedada reisijaid ja nende pagaseid lähtudes täpsusest, korrektsusest ning kohusetundest. Tugevasti rõhutakse sellele, et ettevõttes töötavad inimesed oleksid oma ala professionaalid ning väga palju tähelepanu pööratakse bussijuhtidele, kes tagaksid reisijatele mugava ja turvalise teekonna kogu marsruudi jooksul. Busse hooldatakse ja kasutatakse vastavalt Euroopa standarditele ja normidele ning marsruutide võrgustik laieneb pidevalt.

Samas teadvustab firma, et praegune positsioon on kätte võidetud tänu operatiivsele võimele reageerida reisijate nõudmistele ning võtta arvesse nende soovitusi, parandamaks teenuse mugavust ja kvaliteeti.

Bussireiside kõrval ollakse abiks ka viisade ja kindlustuste vormistamisel ning pakutakse reisipakette Riiga. Vabade busside olemasolul pakutakse ka renditeenust.

Pühendudes ja kuulates oma reisijaid, pürgib Ecolines aina kõrgemate ja kõrgemate eesmärkide suunas, muutmaks reisimise bussiga mugavaks ja kiireks.



Ecolines Estonia OÜ tegevjuhi sõnul on reisimine bussiga aastast aastasse muutumas aina populaarsemaks ja mugavamaks. Nii nagu kasvavad reisijate nõudmised teenusele, kasvab ka teenuse enda kvaliteet ja uueneb bussipark. Aastatel, kui ettevõte alustas oma tegevust Eestis, oli eesmärk vedada reisijaid punktist A punkti B. Tänapäeval on lisandväärtuste pakkumine reisijatele iga bussifirma eesmärk ja siht. Elis Kovaljovi sõnul on bussireisijate kasv tervitatav nähe ning sunnib ettevõtet pingutama veelgi rohkem, pakkumaks ainult parimat teenindust. Samuti on tervitatav konkurents bussiturul. Reisijaid jagub kõikidele ning valikuvõimalus valida endale just sobiv kellaaeg ja ettevõte reisimiseks on rõõmustav, tõdes Kovaljov.

"Meie üks populaarsemaid marsruute on Tallinn-Riia. Naabrite juurde sõitmine ei ole kunagi olnud nii kiire ja mugav nagu praegu," tõdeb Kovaljov. "Bussides on võimalik vaadata filme ja kuulata muusikat, teha WiFi-võrgus tööd või nautida lihtsalt bussiakendest avanevaid vaateid. Riia pakub oma vanalinna ja laialdase kultuurikihiga palju uudistamist ning vaatamisväärsusi."



Nendele, kes ei ole kunagi sõitnud bussiga ja eelistavad autoga reisimist, soovitab Kovaljov siiski anda bussiga reisimisele võimalus ning proovida alustuseks just ligi neljatunnist sõitu Tallinnast Riiga. "See on väga optimaalne ja mõnus kulgemine," tõdeb Kovaljov, kelle enda pikimateks bussiga läbitud marsruutideks on praegu Tallinn-Berliin, Tallinn-Kaliningrad ja Tallinn-Moskva. "Omamoodi kogemus," tõdeb Elis naerdes.

Pileteid Riiga on võimalik soetada piletimüügiesindusest aadressil Tartu mnt 68 ning veel mugavamalt aadressilt www.ecolines.net. Samuti saab tutvuda kodulehel busside ja teenustega ning vaadata lisainfot Riia reiside kohta. Ülevaate bussi mugavustest annab ka virtuaaltuur.