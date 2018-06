Vau: MM-medalist Are Kaurit disainis lastele kolm tuletõrjeautot

Kunagine külgkorviga mootorrataste MM-medalist Are Kaurit, kes on oma ringkonnas tuntud aktiivse leiutajana, disainis ja ehitas lastele kolm pedaalitavat tuletõrjeautot, mis hakkavad meelelahutust pakkuma sel reedel avatavas Kiviõli Seikluskeskuses.

Are Kaurit on Eesti motoringkondades tuntud mees. Tegelikult kogu maailma motoringkondades. Vaatamata sellele, et oma põhitööna valmistab Kauriti firma praegu krossitsiklite rehvivahetuspinke ja aastate jooksul on tema käe all valminud ka palju külgkorviga rataste raame, kirjeldab ta seekordset tuletõrjeautode veo- ja pidurdusmehhanismide väljatöötamist ning valmismeisterdamist väga keerulise väljakutsena.

„See võttis ikka üle kuu aja, et need kolm masinat valmis teha,” ütleb ta. „Hoolimata piiratud eelarvest tulid meie autod isegi ägedamad kui Legolandis, kust tuletõrjeakadeemia idee saadi. Usun, et selliseid masinaid ei ole ei Legolandis ega mujal, sest meil said need ikkagi piiratud eelarve tingimustes valmis ehitatud.”

Keeruliseks tegi kogu asja tema sõnul üleasandepüstitus luua kahtede, nii edas- kui ka tagurpidi vändatavate pedaalidega auto, kus korraga tohib liikuda ainult üks komplekt pedaale, et auto oleks turvaline ka kõrvalistujale. Kui see sai lahendatud, tuli ühtlasi välja mõelda pidurdamismehhanism, sest kuidagi oli vaja sõidukid ka turvaliselt pidama saada.

Kaurit: Kiviõlis on püsti pandud väga vinge asi

Are Kauritile oli see juba mitmes koostööprojekt Kiviõli Seikluskeskuses. Just tema oli see, kes disainis kümne aasta eest sinna esimese MM-tasemel krossiraja. „Ma tollal ei tundnud ei Madist ega Janekit (Kiviõli Seikluskeskuse rajajad Madis Olt ja Janek Maar), kuid nad palusid, et aitaksin neil tuhamäele rada teha. Ma liikusin sel ajal Eestis harva, sest tegelesin veel võistlemisega,” meenutab Kaurit. „Kui ma siis ükskord sain aega Kiviõlisse sõita, nägin mäge ja ütlesin kohe, et see on mega koht ja siia tuleb rajada võimalikult suur MM-rada nagu Prantsusmaal. Mulle anti kätte suur-suur paber ja põhimõtteliselt joonistasin selle raja oma visooni järgi üles ning selline ta ka sai.” Tänavu suvel toimub krossitsiklite MM-etapp Kiviõlis juba 11. korda ja see ca 4500 pealtvaataja ees peetav võistlus on korduvalt pälvinud Euroopa motoföderatsiooni auhinna aasta parima võistluse korralduse eest.

MM-etapp Kiviõli motorajal, mille disainis Are Kaurit. Foto: erakogu

Are Kaurit pole kiitustega Kiviõli Seikluskeskuse rajajatele kitsi: „See,mida siin tehakse, on Eesti mõistes väga vinge, see on ulme äge,” sõnab ta. „Janek ja Madis on vinged vennad! Kui üldiselt räägitakse, et kõik inimesed jooksevad Tallinna kokku, siis näen, et siin on nii suusamäe kui ka nüüd selle uue elamuspargiga rajatud midagi sellist, mis paneb inimesi Tallinnast siiapoole jooksma.”

Kiviõli Seikluskeskuse kokku 15 uue atraktsiooniga kogu pere elamuskeskus avatakse sel reedel, 8. juunil kell 14. Avamisüritused on plaanitud nii reedeks kui ka laupäevaks.

Lisainfo teenuste ja avamisaegade kohta: www.seikluskeskus.ee.