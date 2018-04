Ülevaade parimatest seiklusparkidest Eestis

Seikluspark pole lihtsalt ronimise koht, vaid suurepärane võimalus veeta huvitavalt aega nii sõprade kui ka töökaaslastega. Ja miks mitte valida mõni allolevatest parkidest meeskonnakoolituse või sünnipäevapeo kohaks – võimalusi selleks jagub.

Otepää Seikluspark

Otepää Seikluspark on Eesti esimene seikluspark. Kõige paremini iseloomustab seda tunnuslause „Elamused maa ja taeva vahel“. Uudne aktiivse vaba aja veetmise koht sai kiiresti populaarseks ja 2006. aastal valis EAS Otepää Seikluspargi parimaks turismiuuendajaks Eestis. 13 aasta jooksul on Eestisse ehitatud veel kümneid seiklusparke, kuid kõrgele eale vaatamata püsib Otepää oma endiselt värske, pakkudes seiklejatele põnevaid üllatusi uute atraktsioonide näol.

Otepää Seikluspark eristub teistest parkidest just Lõuna-Eestile omase kuppelmaastikuga, mis ei jäta külmaks ühtegi külastajat.

Hoia end Otepää Seikluspargi tegemistega kursis Facebookis või vaata lähemalt www.seikluspark.ee.





Pirita Seikluspark

Tallinna suurim ja kõige kaunima vaatega seikluspark alustas 15. aprillil juba 6. hooaega ja viib Pirita rannariba ääres seiklejad maa ja taeva vahele puude otsa turnima. Pirita Seikluspargis on 10 rada igale vanusele ja raskusastmele (kõrgusvahemikus 1–12 meetrit): 2 õpperada, 6 kõrgseiklusrada ja 2 erineva raskusastmega laste rada 2–6-aastastele. Avatuks jääb Pirita Seikluspark 15. oktoobrini.

Ronimisele lisaks saab minna Piritale laagrisse – 27.–29. juunini toimub Noorte Seikluslaager 10–15-aastastele. Maagilised ÖöRonimise eriüritused toimuvad 23. augustil ja 13. septembril. Elu on seiklus!

Rohkem infot teenuste, ürituste ja soodustuste kohta leiad kodulehelt www.piritaseikluspark.ee.

Zoo Seikluspark

Zoo Seikluspargis võid nautida Harjumaa pikimat laskumist – 175 meetrt. See Eesti ainus päevapiletiga seikluspark tegutseb Tallinna Loomaaias, kus lõvi ja teiste asukate taustal saab ennast proovile panna kuni üheksal seiklusrajal.

Omanäolisuse sellele pargile annab teine rada ehk Avastuste Rada, kus saad ronimise ajal nuputada erinevate loomaküsimuste kallal. Ka pere pisemad on seal väga oodatud, sest neile pakub avastamisrõõmu kaks erineva raskusega rada. Sarnaselt kõrgradadega on laste pargis takistused, hüpped ja laskumised. Kuna laste rajad on vaid 70 sentimeetri kõrgusel maapinnast, saavad täiskasvanud käia lihtsalt kõrval ja neid vajadusel abistada.

Küsi lisainfot telefonil 5685 5044 ja vaata kõrgemale kodulehel www.zooseikluspark.ee!





Valgeranna Seikluspark

Pärnu lähistel mere ääres asuv Valgeranna Seikluspark tähistab sel suvel 10. sünnipäeva! Valgerannas on kokku üle 100 seiklusmängu ja 8 kiiret õhusõitu, mille hulgast saavad valida sobiliku kõrguse ja raskusastme nii lapsed kui ka täiskasvanud. Sel suvel ootavad avastamist 6 kõrgrada, nende seas „Julgete rada“. Närvikõdi saab kogeda ka vabalangemise hüppel, mis tehakse 10 meetri kõrguselt. Pere pisemaid, 2–8-aastaseid mudilasi, üllatab lastepark madalate kiikede ja rippsildadega.

Mida veel Valgerannas teha? Pane osavus proovile aardejahis, mängi terviserajal disc golf'i, naudi maitsvaid toite golfirestoranis, merd ja päikest! Seikluspargis võib tähistada ka sünnipäeva, tulla klassilõpureisile, korraldada meeskonnaüritusi ning poissmeeste ja tüdrukute õhtut. Tulla tasub kohe, sest mais on hinnad kuni 30% soodsamad. Seikluspark on maaturismi avatud uste päeva raames lahti ka 1. mail! Suve suurim seiklus võib sind oodata Valgerannas!

Küsi lisainfot telefonil 5622 2855 javaata www.valgeranna.ee! Valgeranna Seikluspargi tegemistel saad silma peal hoida ka Facebookis ja Instagramis.





Nõmme Seikluspark

Nõmme Seikluspark asub Tallinna rohelises oaasis ehk Mustamäe piiril Nõmme Spordikeskuses. Sel aastal alustab puuderoheluses ja veesilmade kohal asuv seikluspark juba 12-ndat hooaega. Kõrgseiklusradu on Nõmmel 8 ning sealhulgas Kiirusrada, kus saab osavuse proovile panna, ronides aja peale. Lisaks on Nõmmel 2 lasteparki kolme rajaga. Seiklusradadele on oodatud ronijad juba al 1,5–2-aastaselt ning ülempiiri pole. Piisavalt väljakutseid kõrgradadel jagub ka täiskasvanutele ja sportlastele. Lisaks seiklusradadele on Nõmmel ka batuudid, disc golf'i mängimise võimalus ja igasugused erinevad seiklus-maastikumängud.

Kuna asukoha poolest asub Nõmme Seikluspark linna keskel, on see populaarne sünnipäevade ja meeskonnaürituste korraldamiskoht. Pärast ronimist on võimalik piknikuterrassil lõkke ääres või hubases piknikuruumis oma emotsioone jagada ja keha kinnitada. Siinsamas on ka Tallinna ainsad välibasseinid, Glehni loss, tähetorn ja palmimaja varemed.

Nõmme Seikluspargis toimuvad ka iga-aastased traditsioonilised üritused nagu Heategevuspäev, kiirusrajavõistlus Jungle Speed, Perepäev ja muidugi populaarsed Ööronimised pimeduses.

Uuri lisa: www.nommeseikluspark.ee!





Lontova Seikluspark

Kunda jõe kaldal ürgorus asuv Lontova seikluspark pakub elamusi nii erineva raskusastmega atraktsioonide kui ka puutumatu loodusega. Seikluspargis jagub tegevust peredele, sõpruskondadele, ettevõtetele, laste- ja muudele gruppidele – seiklema on oodatud kõik. Ainsana Eestis saab seal panna meeskonnana proovile kogu grupi või klassi – selleks on seikluspargis olemas meeskonnaala.

Kui minna parki natuke rohkem ekstreemsusi otsima, siis on olemas puult puule seiklusrada, mis viib samuti üle jõe ja on erinevate raskusastmetega. Adrenaliini lisavad laskumised, millest kõige kõrgemast saab alla tuisata lausa kiirusega 60 km/h. Kes kõrgust ei pelga, siis ühe ilusamatest vaadetest Kunda rannale saab jõest 30 meetri kõrguselt mööda trossi jalgrattaga üle sõites.

Pisikestele põnnidele on pargis olemas lasterada, mis on populaarne külastuskoht lasteaedadele ja sünnipäevalistele.

Vaata lisainfot ja mida pargis veel teha saab kodulehelt www.lontovaseikluspark.eu!