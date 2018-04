Ülevaade parimatest põgenemistubadest Eestis

Põgenemistubade populaarsus aina kasvab ning välja mõeldakse aina vägevamaid stsenaariumeid igale maitsele. Kas tuled niisama meelt lahutama, pead sünnipäeva või tahad kolleegidega väljaspool töökeskkonda midagi tõeliselt ägedat teha – põgenemistoas juba igav ei hakka!

EscapeTartu

EscapeTartu põgenemismängude keskus on suurim põgenemistubade opereerija Tartus ja Lõuna-Eestis tervikuna.

Ettevõttel on väga suured kogemused põgenemistubade ehitamisel: tänaseks on kokku ehitatud kaheksa erinevat põgenemistuba nii ise kui ka koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Hetkel on kohapeal viis erinevat põgenemistuba (Disco, 007 - Mission Hotel, Pangarööv, Asteroid ja Psycho lab), kus saab korraga mängida kuni 30 inimest.

Samuti on kohapeal olemas koosviibimisteks mõeldud täisvarustuses seminariruum ja puhkeruum.

Escapetartusse saab tulla niisama sõpruskonnaga mängima, korraldada põnevaid korporatiivüritusi (firmapeod, meeskonnakoolitused, kliendiüritused jne) ning ka täiskasvanute ja laste sünnipäevi.

Ettevõte on tuntud oma väga meeldiva klienditeeninduse poolest ja ürituste korraldamisel ollakse väga paindlikud ning arvestatakse kõiki kliendi erisoove. Soovi korral pakutakse klientidele ka toitlustust ja transporti.

Rohkem infot leiate EscapeTartu veebilehelt: www.escapetartu.ee

EscaperTartu

RealityGame

RealityGame põgenemistoad pakuvad erilist ajaveetmisvõimalust nii peredele, sõpradele kui ka kolleegidele. Osalejad saavad end äärmiselt ebatavalises õhkkonnas proovile panna, testida oma nutikust ja oskuseid ning otsida väljapääsu uskumatult usutavana näivast olukorrast. Reeglid on lihtsad – märgake detaile, otsige peidikuid, lahendage mõistatusi, et leida väljapääs RealityGame põgenemistubadest.

Meie toad Vangla ja Radiatsioon annavad Teile võimaluse põgeneda vanglast või päästa maailm terrorirünnaku käest. Toad sobivad nii algajatele kui ka kogemustega mängijatele. RealityGame pakub klassikalisi, atmosfäärseid kui ka tipptehnoloogilisi põgenemistube.

Põgenemistubades Vangla ja Radiatsioon saavad korraga mängida kuni kümme inimest. Meie puhkeruumi mahub kuni 30 inimest. Tooge endaga kaasa söögid ja joogid (selle eest lisatasu ei võeta!).

"Põgenemine vanglast" kontseptsioon: Teid lavastati süüdlaseks finantspettuses. Kohus määras teile kümme aastat vangistust, apellatsiooniõiguseta. Ainus võimalus pääsemiseks on põgenemine. Teile naeratas õnn ja tekkis võimalus põgenemiseks. Kiirustage, teil on aega ainult üks tund!

"Radiatsioon" kontseptsioon: Eriteenistus sai informatsiooni planeeritavast terrorirünnakust tuumaelektrijaamale. Peainseneri kahtlustatakse sidemetes terroristidega. Kuna otsesed tõendid puuduvad, siis salajase operatsiooni käigus, koodnimetusega Radiatsioon, saadetakse elektrijaama töötajate hulka eriteenistuse agendid, et läbi viia uurimine. Kuid imelikul kombel salajase operatsiooni esimesel päeval kaob peainsener jäljetult. Eriteenistuse agentidel tuleb välja selgitada, kas see on juhuste kokkulangemine või kellegi salakaval plaan.

Asume aadressil Mustamäe tee 130, Tallinn.

Broneerige aadressil: www.realitygame.ee või telefoni teel 58080018

CCCP põgenemistoad – Pärnus kolm asukohta ja värskelt avatud ka Tallinnas

„Käed raudu, riidest kott pähe, ning et külm ei oleks, soojendame inimest hullusärgiga,“ teeb CCCP Põgenemistubade üks asutajatest sissejuhatuse, kuidas algab elamus põgenemistoas. „Põgenemistoad on paljuski populaarsed just seetõttu, et need on samaaegselt reaalsed ja täiesti ebareaalsed. Meie põgenemistubades võib kohata paranormaalselt lendavaid toole, kukkuvaid lagesid, pürotehnikat ja palju muud ärevust tekitavat. Samal ajal kui ümbruses toimuvad ebareaalsed sündmused, tuleb säilitada külm närv ja olla rahulik, et loogilise mõtlemise abil väljapääsuni jõuda.“

Kuid ärevus ei ole ainus emotsioon, mis CCCP Põgenemistubades väljapääsu sunnib otsima. Lahendusi leides haarab põgenejaid alati hasart, et saada hakkama järgnevate väljakutsetega. „Näiteks oleme loonud pooleaastase koostöö tulemusena Päästeameti põgenemistoa. Põgenejad peavad väljapääsemiseks tegema suitsusukeldumist, hoidma eemale lõhkekehadest nagu maamiinid, käsigranaadid ja mürsud. Põgenemise vältel tundub tund kui minut, ning emotsioonide rohkuse tõttu aeg lihtsalt lendab. Välja pääsedes ei ole seltskond ainult unustamatu mälestuse võrra rikkam, vaid ka praktilised teadmised, kuidas kriisiolukorras toime tulla, on ehk isegi tahtmatult külge jäänud.“

Meelelahutus meeldib inimestele niivõrd, et ettevõtte kasvul ei paista lõppu tulevat. CCCP Põgenemistoad tegutsevad Pärnus kolmes asukohas, Tallinnas on avatud esimene põgenemistuba, ning paljude pakutavate teenuste seast leiab ka kaasaskantava põgenemistoa. Viimast saavad kliendid tellida endale sobival ajal, endale sobivasse asukohta. Ei saa ka mainimata jätta, et 2007. aastal suleti reaalne Pärnu vangla. Vangla müüride vahel, kus on üle 5500 ruutmeetri pindala, on ka Põhja- ja Baltimaade suurim põgenemistubade kompleks. Vanglas kestab põgenemine kuni kolm tundi, kohapeal on vangivalvurit kehastav näitleja, ning seni suurim korraga põgenenud grupp oli 84-liikmeline Coca-Cola seltskond. Vajadusel mahutab vangla põgenema korraga kuni 120 inimest.

CCCR Põgenemistuba

Claustrophobia

Claustrophobia põgenemistoad avati 2014. aastal, olles selles valdkonnas üks esimesi pioneere Eestis. Asukohaks on mugav südalinna piirkond, Vabaduse väljaku vahetus läheduses.

Kasutades innovatiivseid ja põnevaid tehnoloogiaid on tuntust kogutud ja tuhandeid kliente võõrustatud üle terve maailma. Samuti on Claustrophobia põgenenemistoad hoidnud neli aastat kindlat esimest kohta populaarses ülemaailmses turismiportaalis TripAdvisor.

Hetkel on avatud neli erinevat mängu, kuid viies on lisandumas juba käesoleval kevadel. Eraldi võiks esile tuua kosmoseteemalise mängu Gravitatsioon, mille pärast ekstra on Eestit külastanud väga paljud professionaalsed mängijad ning mida kutsutakse ka maailma mastaabis unikaalseks põgenemistoaks.

Claustrophobia on suurepärane võimalus veeta koos aega oma sõpradega ja seda ka suurema grupiga, kuna tunnis suudetakse teenindada 15-18 mängijat. Seetõttu on seal sagedased ka firmapeod, sünnipäevad, tüdrukuteõhtud jne.

Palju tunnustust on Claustrophobia saanud meeldiva ja sõbraliku klienditeeninduse eest mis on samas ettevõtte üks peamisi põhimõtteid.

Claustrophobia mängud tekitavad tõsist hasarti, kus mängijad ei lõpeta tavaliselt enne kui kõik toad on läbitud.

Vaata lähemalt: www.claustrophobia.com

Claustrophobia

Claustrophobia

Affect Laboratories

Meie hargnev, mitme rolliga lugu nõuab ebatavalistes olukordades mitmekülgset probleemidele lähenemist. Eriefektid ja kohanev tehisintellekt loovad ainulaadse kogemuse.

Meie elektroonilised ja pneumaatilised süsteemid kasutavad kilomeetrite jagu kaableid ja sadu andureid, mis võimaldavad meil dünaamiliselt ruumide paigutust muuta.

Kasutasime eksperimendi ettevalmistamiseks parimaid stsenariste ja režissööre, kunstnikke ja valgustajaid.

Ruumide üldpindala on 390 m². Iga eksperiment hõlmab mitut korrust ja neid viiakse läbi kaheksas ruumis, mille üldpindala on 80 m² ja see on muidugi kõige suurim Eestis.

Vaata lähemalt: www.affect.ee