TOP 5 | Kohad, kus oma kosutav talvepuhkus veeta

Mõne mehe suusad pole juba aastaid päevavalgustki näinud. Muudkui istuvad vapralt kapinurgas, koguvad tolmu ja ootavad vähegi asjalikumat talve, mida siinkandis pole juba aastaid nähtud. Kuid asjata. Sest igas korralikus puhkekeskuses saab suusad ja kelgud alla ka siis, kui lund kipub ümberringi nappima. Selle eest kannavad hoolt tehnoloogia viimane sõna ja kunstlumi. Millised on parimad kosutavat talvepuhkust pakkuvad kohad, selgub järgnevalt.

Kuutsemäe Suusa- ja Puhkekeskus

Eesti talvepealinnast Otepääst kõigest 14 km kaugusel, Otepää kõrgustikul, asub looduskaunis Kuutse mägi. Juba aastast 1991 tegutseb siin Kuutsemäe Puhkekeskus, mis on tuntud aktiivse vaba aja veetmise ja sportimise paigana nii talvel kui ka suvel. Selle slaalomirajad on tänini puhkekeskuse peamiseks tõmbenumbriks.

Siin on kaheksa erineva raskusastmega nõlva, mille rajad on sobilikud nii päris algajatele aga ka juba staažikamatele tegijatele. Aasta-aastalt areneb ja täiustub Kuutsemäe lumepark – märk talvespordi muutustest ja otsingutest ajas. Pidevalt uuenev kunstlume süsteem tagab lumekindluse ka juhul, kui looduslikku lund on vähevõitu.

Kohapeal saab instruktorite abiga suusatamist ja lauatamist õppida ning vajadusel kogu nõlvadel vajaminevat talispordivarustust laenutada.

Kuutsemäel on võimalik sõpradega lõbutseda või perega puhata tervelt seitse päeva nädalas. Rohkem infot erinevate võimaluste kohta leiad siit.

Väike-Munamäe Suusakeskus

Väike Munamägi on Eesti vanim mäesuusamägi. Väidetavalt langetati juba aastal 1947 vana sportnõlvana tuntud mäe lähedal esimesed puud ja sõideti esimest korda suuskadel sellelt ka alla. See on väärikas iga, millega saavad vaid üksikud mäesuusakeskused kiidelda.

Munaka meeskonnale on sedavõrd auväärse pärandi edasikandmine tõeliseks privileegiks, mida osatakse hinnata ja hoida. Enamik personalist on valdkonna tõelised fanaatikud, olles isegi mäesuusatamise või lumelaua taustaga. Tagataskus on võistluskogemusi nii kohalikelt kui ka maailmameistrivõistlustelt, nii mõnelgi on maailmakarika punktivõidudki ette näidata.

Perfektselt hooldatud nõlvad on Munaka prioriteet. Parimate nõlvade nimel töötatakse vajadusel 24/7, et tagada maksimaalne sõidurõõm ja turvalisus. Pidevalt investeeritakse mäetehnikasse ning lumetussüsteemi, et saavutada võimalikult energiasäästlik ning loodussõbralik lahendus. Iga mäepileti müügist saadud euro investeeritakse mäkke mitmekordselt tagasi.

Munakas on avatud viis päeva nädalas kella kaheksani õhtul, pakkudes hea võimaluse tööpäevitigi end nõlvadel välja elada. Tipphooajal on mägi reedeti lausa kella 23.00-ni avatud. Lisaks sportimisvõimalustele pakutakse siin laenutust ja suusahooldust, korraldatakse erinevaid üritusi ning võistlusi. Väikeses hubases kohvikus põleb alati kaminas elav tuli ja menüü koostamisel on lähtutud põhimõttest, et terve päeva mäel ikka jõudu jaguks. Rohkem info leiad siit.

Vimka – Viimsi Mäepark

Tallinna kesklinnast 20 minuti autosõidu kaugusel asuva Vimka – Viimsi Mäepargi missiooniks on aasta ringi koguperetegevusi pakkuda ja mäesporti edendada. Tegemist on suurima mäega pealinna vahetus läheduses, mille nõlva pikkuseks on 250 ja kõrguste vaheks 36 meetrit. See ei jää oma näitajate poolest oluliselt alla Lõuna-Eesti keskustelegi.

Tegemist on ideaalse kohaga, mida koos perega külastada. Lapsed saavad siin esmakordselt lumespordiga tutvust sobitada, vanemad aga talverõõme nautides noorusaegu meenutada. Võimalik on tellida õpet päris algajatele, kuid ka edasijõudnud talispordisõbrad saavad siin oma suusa- või lauatehnikat lihvida.

Vimka – Viimsi Mäepark

Keskuse treeningvõimalused ja nõlv sobivad erineva tasemega sõitjatele. Talvel saab siin lumistelt nõlvadelt nii suuskadel, lumelaual kui ka tuubiga alla kütta. Mõeldud on ka freestyle-suuskadel ja lumelaudadel trikitajate peale, kelle päralt on spetsiaalne lumepark. Suvel ootab aga külastajaid Alpi mäekeskustest ja kuurortidest tuttavad atraktsioonid.

Mäespordikeskuses on kasutusel moodne kunstlumesüsteem ja nõlvade hooldustehnika. Vimka tegevust korraldavad 25-aastase mäekeskuse operaatori kogemusega spetsialistid, kes haldavad ka Väikese Munamäe ja Kuutsemäe suusakeskusi. Asjatundlik meeskond ootab külla nii suuri kui ka väikeseid elamusspordihuvilisi ja pakub tuge kus vaja, et maksimaalselt mäerõõme nautida. Rohkem infot leiad siit.

Otepää Winterplace

Otepää Winterplace on Eesti suurim talvepark, mis pakub aktiivset vaba aja veetmise võimalust kogu perele Otepää kesklinnas Linnamäe orus.

Põnevaid talviseid tegevusi jagub siin absoluutselt kõigile: erinevas eas lastele, noorukitele ning täiskasvanutelegi. Talvepargis ootavad lustijaid snowtubing'u rajad, zipfy-kelgud ning korralik kelgumägi, samuti uisuväljak, iglukino, väikelaste tuubikarussell ja loomulikult palju lund. Pargi nõlvad on kaetud kunstlumega, mille tootmiseks kasutatakse tänapäeva tipptehnikat, mis pakub tõelist lumegarantiid.

Tuubimäel on kasutusel seitse erineva profiiliga rada, mille pikkused on kuni 250 meetrit. Maksimaalne kiirus võib küündida isegi kuni 60 km/h. Ohutuse tagamiseks on kaks rada mõeldud üksnes väiketuubide jaoks, kus saavad pargi pisemad külastajad turvaliselt tuubitada. Mäest saab üles suurema vaevata Eesti kõige moodsama ja lastele ohutuma tõstukiga. „Võluvaip“ on lausa omaette atraktsioon!

Kui äripäeviti ja pühapäeval on Otepää Winterplace avatud kella kuueni, siis laupäeval saab lumistel nõlvadel mütata kella kaheksani õhtul. Rohkem infot leiad siit.

Holstre-Polli Vabaajakeskus

Holstre-Polli Vabaajakeskus asub Viljandimaa suurimal maastikukaitsealal Loodi Looduspargis, kus muu hulgas kasvab 12 liiki orhideesid ning lisaks teistele haruldastele liikidele elab ka konnakotkas.

Holstre-Polli Vabaajakeskus

Tegu on aasta ringi toimiva multifunktsionaalse vabaajakeskusega, mis pakub majutust kuni 49 inimesele. Parim paik, kus lõõgastuda nii üksikpuhkajal, töökollektiivil kui ka sõpruskonnal. Siin saab mõnuga looduse ilu nautida ning sportlikke tegusid teha, samuti seminare ja koosolekuid pidada.

Tänu järjest arenevale kunstlumesüsteemile saab keskuses ka lumevaesel ajal suusad alla panna ning kui endal varustust napib, sedagi juurde laenutada. Suvisel ajal ootavad siin külastajaid ees aga korralikud jalg-, korv- ja võrkpalliväljakud, samuti discgolf'i-rada ning välijõusaal. Kõikide võimalustega saab lähemalt tutvuda siin.