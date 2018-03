TOP 5 — avasta Eestimaad ja veeda minipuhkus spaas

Üks väike kevadine lõõgastus kulub igaühele ära ja spaa on selleks parim koht. Kas sulle meeldib pealinna melu või suvepealinna sumin? Või igatsed hoopis Haapsallu, Toilasse, Tartusse? Spaa ootab sind!

ESTONIA Resort Hotel & Spa — kodumaise ja vürtsikaga miksitud „saunamenüü“

ESTONIA Resort Hotel & Spa**** on uus ja stiilne 4-tärni kuurorthotell suvepealinnas Pärnus. Hotelli loomisel on ammutatud inspiratsiooni Eesti loodusest, rahvuslikest traditsioonidest, käsitööst ja kultuurist. Siin on nelja tärni hotellimugavused ühendatud eestimaiste spaa- ja saunamõnudega.

Külastajaid ootab ainulaadne SPA & SAUN keskus ning ACTIVESPA, kus saab tegeleda tervise, keha ja meele tasakaalustamisega nii spaahoolitsusi nautides kui ka jooga- ja rühmatundides. SPA & SAUN keskuses asub Surnumere bassein soolasisaldusega 33%, mis on unikaalne terves Baltikumis ja Skandinaavias ning võimaldab külastajatel ilma vaevata vee pinnal hõljuda. Spaa „menüü“ sisaldab ehedalt eestimaised ja särtsakalt idamaiseid spaahoolitsusi alates klassikalisest massaažist kuni Sundari hoolitsusteni välja.

Kuurorthotellis on 106 kõigi mugavustega nelja tärni hotellituba. Olemas on ka modernne konverentsikeskus enam kui 300 külalisele. À la carte restorani NOOT menüü on inspireeritud moodsast Eesti köögist, viies maitseelamused uuele tasemele. Majutuse hind sisaldab rikkalikku buffet-hommikusööki ja piiramatu ajaga SPA & SAUN keskuse külastust.

Parimad pakkumised leiad Estonia Resort & Spa kodulehelt.

V Spaahotell ja Konverentsikeskus Tartu südalinnas — spaa- ja saunakeskus katusekorrusel

Tartu kesklinnas on aasta aega tegutsenud V spaa- ja konverentsihotell. Seal ootavad külastajaid tasemel majutus, Baltimaade üks suuremaid spaakomplekse, restoran, kohvik ja tippatasemele tehnikaga konverentsikeskus. Spaas on ka üks väga eriline sooja liivapõrandaga kaetud osa, mis tähendab, et kaugele maale sõitmise asemel võib varbad sooja liiva sisse lükata ja vabalt puhata ka Tartus. V-täht hotelli nimes tähendab vitaalsust ja elujõudu ning tähistab õnne juurde viiva teekonna algust.

Hotelli 86 neljale tärnile vastava numbritoa hulgas on nii parimaid puhkusvõimalusi pakkuvaid superior ja mullivanniga deluxe tube kui ka kaks luksuslikku sviiti. Toad on väga ruumikad. Koduse hubasuse loovad põrandaid katvad pehmed villavaibad, kuid valida saab ka allergiavaba toa parketiga.

Justkui kirsiks tordil asub neljandal korrusel ainulaadne klaaskatusega spaakeskus koos basseinide, saunade ja hoolitsusruumidega. V saunamaailmas 11 erineva niiskusetaseme ja temperatuuriga sauna. Spaa muudab eriliseks soolamaailm koos soolabasseini ja soolasaunadega ning lõõgastusmaailm valgusteraapia ja karavanitoaga. Muidugi ei puudu ka mullivannid, Jaapani bassein, lastebasseinid ja atraktsioonid ning suur massaažijugade ja ringvooluga lõõgastusbassein.

Maailma köökidest näpatud parimaid maitseelamusi pakub hotelli restoran Joyce ja õdusateks kohtumisteks sobib fuajeebaar. Joyce pakub Michelini klassi maitseelamusi, aga tehes seda vabas õhkkonnas ja kohalikust puhtast toorainest.

Tere tulemast Tartusse V Spaasse — võtma viimast iga ilmaga!

Pealinna võlud — Tallink Spa & Conference Hotel

Tallink Spa & Conference Hotel on palju enamat kui lihtsalt ööbimiskoht, kus põimuvad tegus konverents ja lõõgastav spaa-puhkus. Hotell pakub mugavat majutust modernsetes tubades, rikkalikku buffet-hommikusööki ja maitseelamusi restoranis Nero, laia valikut ilu-ja heaolu teenuseid salongis Hera, avarate ruumidega funktsionaalset konverentsikeskust ja lõõgastavat puhkust Aqua Spa veekeskuses.

Unikaalse sisekujundusega Aqua Spa veekeskus on meeleline kogemus, millest ammutada värsket energiat ja positiivseid mõtteid. Aqua spaas on lisaks aurusaunadele ja Soome saunale ka põnevat kogemust pakkuv hamam-sauna kivipink, mida mujalt naljalt ei leia. Olemas on mullivannid, aasta läbi avatud välibassein ning siseruumis asuv basseinibaar. Väikestele külalistele on avatud 30 cm sügavune lastebassein.

Majutus Tallink Spa & Conference Hotelis sisaldab Aqua Spa veekeskuse külastust, mis avatakse majutusklientidele juba kell 8 hommikul. Neile, kes hotellis ei ööbi, on Aqua Spa avatud kell 10-22. Aqua Spa privaatsauna mahub kuni 12 inimest. Soome saunas on ka suur eesruum, kus nautida karastusjooke ja suupisteid.

Luba endale üks lõõgastav puhkus Tallink Spa & Conference hotellis!

Vaata lähemalt spaad Aqua Spa, tutvu hotelliga Tallink Spa & Conference Hotel.

Fra Mare Spa mereäärses Haapsalus

Fra Mare Thalasso SPA asub armsas kuurortlinnas Haapsalus, 100 km kaugusel Tallinnast. Hotell asub ühelt poolt Haapsalu lahe ääres ja vaid väikese jalutuskäigu kaugusel Haapsalu kesklinnast, teiselt poolt on ümbritsetud tervistava Paralepa männimetsaga.

2018. aasta märtsis tähistati juba 21. tegutsemise aastat. Selle õpetlikult pika ajaga on välja koolitatud motiveeritud ja professionaalse personal, et pakkuda külastajatele unustamatut puhkust ja muutmaks võimatu võimalikuks.

Fra Mares saab majutuda, nautida erinevaid spaapakette, hellitada end hõrkude maitsetega, supelda mereveebasseinis, mõnuleda saunades ning korraldada konverentse ja ka teisi firmaüritusi.

Fra Mare Spa elustiili kuulub ka Haapsalu ühe visiitkaardi, 200-aastase ajalooga meremuda kasutamine lõõgastuseks ja hoolitsusteks. Ainsa spaana Eestis viljeletakse seal talassoteraapiat. Klassikalise talasso põhielementideks on meremuda, merevesi, meretoit ja mereõhk, mida kasutatakse hoolitsuste ja lõõgastuse pakkumiseks juba paljudes riikides.

Mereteraapial on mitmeid häid ja tervendavaid toimeid — see aitab lõõgastuda ning leevendab igapäevaelus tekkivat stressi, ületöötamist ja väsimust.

Väikese jalutuskäigu kaugusel asuv Haapsalu on talvel endiselt vaikne linnake, merre suubuvate tänavate ning lummavate ja köitvate panoraamidega; suvel on koduks paljudele traditsiooniks saanud populaarsetele üritustele ja festivalidele.

Haapsalu on lastesõbralik linn. Piiskopilinnuses ja mujalgi linnas on mitmed laste mänguväljakud. Haapsalus asub ka Astrid Lindgreni raamatute illustraatori Ilon Wiklandi mängumaa. Maitseüllatusi leiad Haapsalu kuulsatest kohvikutest ja restoranidest.

Rohkem lõõgastavaid uudiesid leiad Fra Mare Spa kodulehelt.

Avastamist väärt Toila Spa Hotell

Kui hing ihkab sooja päikest ja keha vajab turgutust, on siinsamas Eestis võimalik puhata päikese ja palmide all Toila SPA Hotelli wellness-keskuses Orhidee.

Hotellis saab taastada oma energiat, nautides kalli kaaslasega hoolitsusi üheskoos. Või hoopiski tunda tõelist rõõmu lapsevanemaks olemisest. Pakett „Sinu õnnelik beebi“ võimaldab jätta tagaplaanile oma argitoimetused ja veeta kvaliteetaega kõige pisemaga. Kõik lapsed saavad lustida suurel Mängumaal, kus liumägedel ja ronilas möllates juba igav ei hakka!

Oma tervisest lugupidajatele on soovitav proovida ravipaketti, mis taastab ja ennetab terviseprobleeme. On ju inimene õnnelik, kui tema enesetunne on hea!

Kui soovid viia oma kollektiivi argirutiinist välja ja seminari pidada veidi teistmoodi, siis Savitoas keraamika kaudu end väljendades või Minigolfis turniiritades õnnestub see kindlasti.

Toila SPA Hotell — elamus iga ilmaga!