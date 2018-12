SEDA PEAB ISE NÄGEMA | Tallinna lauluväljakult leiab Baltikumi suurima jõulukingituse!

Tallinna lauluväljak muudetakse kolmeks päevaks imeliseks jõulumaaks. Selle tarbeks paigaldatakse väljaku alale rohkelt valgusinstallatsioone ja -kujusid ning süüdatakse tuhanded küünlad. Festivali tarbeks tuuakse pealinna ka Baltikumi suurim jõulukingitus. Lauluväljaku sise- ja välisalal leiab samal ajal aset suur jõulukingituste laat.

Kogu pere jõulufestival Suur Tallinna Jõululaat saab toimuma lauluväljaku kolmel korrusel ja lauluväljaku ees oleval välisalal. Kohapeal pakutakse rikkalikku valikut jõulu- ja kingikaupu rohkem kui kahesajalt kauplejalt – müüjad on spetsiaalselt valitud, et iga külastaja leiaks kõik jõulukingid kenasti ühest kohast, Tallinna lauluväljakult.

Baltikumi suurim jõulukingitus

“Meil saab nautida romantilisi jõululaule tuntud Eesti esinejatelt ja kooridelt, sõita jõulurongiga, lugeda jõuluvanale salmi, mängida lastealal, õppida töötoas või külastada väikest loomaaeda, kus näeb sel aastal ka haruldasi alpakasid,” kommenteeris Suure Tallinna Jõululaada võimalusi ürituse turundaja Hardi Potter.

Potteri sõnul on nad sellel aastal erilist tähelepanu pööranud välisala kaunistamisele küünalde, tõrvikute ja uhkete valgusinstallatsioonidega. Turundaja sõnul on eriliselt võimas aga see, et jõulufestivalile tuuakse kohale Baltikumi suurim jõulukingitus.

“Seda kingitust lihtsalt tuleb oma silmaga näha. Jõulufestivali välisalale pääsevad kõik huvilised ka tasuta ning üritus väärib kindlasti külastamist,” selgitab Potter ja lisab, et laada meelelahutusprogrammi raames astuvad üritusel üles näiteks Uudo Sepp, vanameister Olav Ehala ja Nele-Liis Vaiksoo.

Jõulud on ka jagamise aeg

Laada korraldajatel on soov jõuda kingitustega võimalikult paljude inimesteni, et saaks ikka kõigile eestlastele jõulurõõmu südamesse viia. Jõululaat teeb selle idee elluviimiseks koostööd erinevate heategevusorganisatsioonidega, et aidata koos vabatahtlike kauplejate abiga leida kõigile abivajajatele neile vajaminev kingitus. Laadakülastajadki saavad idee teostumisse oma panuse anda – laada sissepääsu juures asub kingituste ja annetuste korjanduskast, kuhu oodatakse esemeid, mida saab taaskasutada.

Festival toimub juba sel nädalavahetusel – reedest pühapäevani ehk 14.–16. detsembril Tallinna lauluväljakul.

Rohkem infot leiab kodulehelt www.joululaat.ee ja Facebookist.