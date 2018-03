Riia hotellide TOP | Lahked majutusasutused otse kesklinnas, kus tasub peatuda kauem kui üks öö

Lätti on eestlastel üha enam asja ka kaugemale kui mõni kilomeeter üle piiri. Kevadine Riia kutsub nii Läti Rahvusooperi esietenduste, hoogsate poppkontsertidega kui ka romantikaga, mida pakuvad vanalinn ning jalutuskäigud ja päikeseloojangud sillerdava Daugava kallastel.

AVALON HOTEL & Conferences

Riia vanalinna südames asuv luksuslik neljatärnihotell AVALON HOTEL & Conferences pakub külastajatele lõõgastumiseks laia valikut mugavaid ja ruumikaid tube ning sviite. Hotelli standardtoad ja kõrgema kategooria superior-toad on moodsa sisustusega ning loodud valgust ja ruumi maksimaalselt ära kasutama. Luksuslikes juuniorsviitides ja sviitides on võimalik nautida mitmesuguseid tippklassi mugavusi. Hotell pakub rikkalikku buffet-hommikusööki ja tasuta Wi-Fit. Igas numbritoas on olemas triikimislaud ja -raud, kohvi ja tee valmistamise võimalus, lisapadi, seif ning föön.

AVALON HOTEL & Conferences sobib hästi nii ärireisijatele kui ka lastega peredele. Lai menüüvalik pakub midagi igale maitsele.

Hotelli lähedal on linna suurimad ostu- ja ärikeskused, Läti Rahvusooper, muuseumid, ajaloolised hooned ning vanalinna restoranid ja kohvikud.

Viimaselt korruselt avaneb külastajatele vaade Daugava jõele ja vanalinna piltilusale panoraamile.

Samuti pakub Avalon Hotel & Conferences moodsa varustuse ning uusima heli- ja pilditehnikaga koosolekuruume, mis mahutavad 5–180 inimest. Kohvipauside ning lõuna- ja õhtusöökide rikkalikest menüüdest leiab iga külastaja midagi meelepärast.

Hotelli suurepärane asukoht ja eripakkumised muudavad teie järgmise Riia reisi meeldejäävaks elamuseks.

www.hotelavalon.eu





Grand Poet Hotel. Disainhotell linna ajaloolises südames



Ajaloolise Riia südames Bastionimäe vastas ning vabadussambast, vanalinnast ja Läti Rahvusooperist ainult mõne sammu kaugusel asuv Grand Poet Hotel tagab külastajatele hea juurdepääsu kõikidele linna tähtsamatele äri- ja diplomaatilistele keskustele, ajaloolistele paikadele, poodlemisvõimalustele ning populaarseimatele vaatamisväärsustele.

Viiekorruselises hotellis on 168 stiilset viietärnituba, sealhulgas 20 ülimalt luksuslikku sviiti, millest avanevad kahes suunas võrratud linnavaated olenevalt asukohast kas vabadussambale või kõrvalasuvale pargile. Hotellis on olemas kõik vajalik: külastajad saavad nautida mitmekülgseid ja isuäratavaid buffet-hommikusööke, lõunaid ja õhtueineid; ruumikat vabaaja-, fitnessi- ja puhkekeskust ning moodsaid ürituse- ja konverentsiruume.



Vabaajakeskus Hedonic Wellness Centre viib külalised harmoonia ja ilu maailma, kus iga detail on mõeldud parandama nende tervist ja tagama vaimset heaolu. Personaalne teenindus ja hoolitsus võimaldab igal külastajal end erilisena tunda ning lai valik teenuseid pakub kõigile meeldivaid üllatusi.

Restoran SNOB kostitab külastajaid uute hõrkude maitseelamustega. Restorani õhkkond rõõmustab kindlasti kõiki sisekujundushuvilisi: see on kui eklektiline kunstiteos, kus igal ruumil on oma lugu jutustada. SNOB tunneb uhkust hoolikalt koostatud menüü üle ja on igati valmis täitma ka kõige nõudlikuma maitsega klientide soove. Restorani mitmekesiselt kujundatud ruumid sobivad nii romantilisteks õhtusöökideks, väiksemateks koosviibimisteks kui ka kuni 86-liikmelistele seltskondadele.

Grand poet Hotel asub Riias Raina bulvāris 5/6.

Reserveerimine: +371 6611 9339, reservations@semarahhotels.com

Hotelli vastuvõtt: +371 6000 8600, grandpoet@semarahhotels.com

www.semarahhotels.com







Bellevue Park Hotel Riga

Kõrgema klassi neljatärnihotell Bellevue Park Hotel Riga paistab silma suurepärase teeninduse ning personaalse lähenemisega kõikidele külastajatele ja äripartneritele. Hotellis on 222 eri kategooria numbrituba, 11. korrusel asuv panoraamrestoran Le Sommet, fuajeebaar, restoran Park, spaa ja kaheksa konverentsisaali, mis pakuvad rikkalikult võimalusi konverentside, kongresside, ärikohtumiste ja bankettide korraldamiseks ning tähtpäevade tähistamiseks.

Hotelli territooriumil on parkimine tasuta ja parkas on piisavalt ruumi nii bussiga reisivatele turistigruppidele kui ka üksikutele autoga saabuvatele külastajatele. Hotelli üks peamiseid tõmbenumbreid on selle mugav asukoht Riia vanalinna vahetus läheduses looduskauni Võidu pargi vastas. Viimastel aastatel on Bellevue Park Hotel läbinud põhjaliku uuenduskuuri, et vastata ka kõige pretensioonikamate ärireisijate ning tavakülastajate ootustele ja nõudmistele.