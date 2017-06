Käsistatiiv on palju asjalikum ja mitmekülgsem tööriist kui enamik meist arvavad. See võib olla väga kasulik amatöörfotograafide või filmitegijate jaoks ning see pakub täismõõdus statiivile sarnaseid võimalusi – eriti oluline praegu, mil suvepuhkuste aeg on lähenemas.

Pidagem aga meeles, et käsistatiiv peab olema ka hea kvaliteediga. Järgnevalt paar nõuannet, kuidas käsistatiiviga luua huvitavaid ning variatsioonirikkaid pilte.

Lainurk

Käsistatiivi peamine ülesanne on pikendada fotograafi kätt, et kaadrisse mahuks rohkem kui ainult inimese nägu. Nutitelefoni liigutamine paarkümmend sentimeetrit endast kaugemale võimaldab teha grupipilte või näidata rohkem tausta. See on mugav viis näitamaks lisaks iseendale ka huvitavaid kohti, mida oled näiteks puhkusereisidel külastanud. Huawei P9 Lite 2017 nutitelefoniga on sul isegi võimalik teha panoraam-selfie'sid.

Et täiusliku selfie tegemine veel lihtsamaks teha, on Huawei AF14 käsistatiivi käepidemes sisseehitatud pildistamisnupp, mis on mugav alternatiiv taimerile. Nii saab väga hõlpsalt teha mitu pilti järjest ilma, et peaks pidevalt rahmeldama või telefoni ekraani korduvalt käeulatusse tõstma.

Mugavam filmimiseks

See, kes arvab, et käsistatiiv on ainult selleks, et ennast teistele näidata, eksib. Pikemalt käsitsi filmimine on üsna ebamugav ning lisaks riskid sellega, et su telefon võib näiteks asfaldile kukkudes katki minna. Kokkupandud Huawei AF14 käsistatiivi on mugav käes hoida ning see aitab kaadreid sujuvamalt üles võtta. Pikendatud kujul statiiviga on aga võimalik jooksvalt muuta videoklipi vaatenurka, liikudes maapinna kõrguselt peade kohale ning vastupidi, tuues kaamera kõrgelt madalale.

Aknast välja

Käsistatiiv võimaldab meil vaadata sinna, kuhu me ise muidu ei näe. Sul on võimalik jäädvustada foto või videona kivilõhede sisemus ning filmida kauneid vaateid majaseinte või rahvamasside taga. Võimalusi on mitmeid! Näiteks on üks huvitav viis vaadete filmimiseks nutitelefoni aknast välja tõstmine. Autoga sõites saab seda efekti isegi mitmekordistada, kui oled autos kaasreisijana. See on suurepärane viis jäädvustada oma suvine reis. Seda tehes ole aga ettevaatlik ja pea meeles, et sa ei tohiks väga suurel kiirusel ega tihedas liikluses midagi aknast välja pista. Kui aga tee on turvaline, võid sa nõnda jäädvustada liikuval taustal seisvat siluetti.

Statiivi asemel

Käsistatiive saab muuta lihtsamaks statiiviks, toetades need seina või millegi muu stabiilse vastu. Veelgi parem on, kui käsistatiivi käepide avaneb kolmeks stabiilseks tugijalaks, nagu Huawei AF14 statiivil. Nii saad sa teha pilti suurest grupist inimestest, mis on kõigest üks paljudest võimalustest sellise statiiviga. Üks silmapaistvamaid võimalusi on nö aegvõte. Huawei P seeria nutitelefonidele on selline režiim ka sisse ehitatud. Sul on vaja vaid valida õige režiim, see käivitada ning lasta telefonil liikumatult paigal seista paar või tosin minutit. Kui taevas on sõudmas pilved või kaadris on mõni muu aeglaselt liikuv objekt, on tulemus rabavalt ilus.

Öine linn

Üks Huawei P10 ja P10 Lite erilisemaid funktsioone on valgusmaalimisrežiim. Me kõik oleme näinud vapustavaid pilte öistest linnateedest, kus liikuvatest autodest on saanud valgusjoad. Kasutades käsistatiivi kolmjalana ning Huawei nutitelefoni, saad sa väga kergelt samasuguse efekti luua. Sa pead tiheda liiklusega tänaval üles seadma oma Huawei AF14 statiivi, käivitama valgusmaalimisrežiimi ja avama valiku „Valgusjäljed“. Huawei näitab sulle jäädvustamise ajal ka otsevaadet tehtavast pildist, et saaksid jäädvustamise lõpetada just sel hetkel, kui oled saavutanud soovitud tulemuse.

Valgusgrafiti

Huawei P10 või P10 Lite nutitelefoni ja Huawei AF14 käsistatiiviga saad sa ka ise luua valgusmaale. Sarnaselt eelmisele nipile on sul vaja nutitelefon kinnitada statiivi külge, avada valgusmaalimisrežiim ning avada valik „Valgusgrafiti“. Maalimiseks sobivad igasugused valgusallikad: välgumihkel, taskulamp, jalgrattalamp, säraküünlad või isegi mõne teise nutitelefoni ekraan. Lisaks sümbolitele ja sõnumitele võid sa teha huvitavaid pilte, valgustades näiteks pimedas olevaid inimesi või objekte tagant, külgedelt ja servadest, tuues nõnda nad pildil esile helendavate kontuuridega. See on ideaalne viis teha oma suvised matkaõhtud veelgi meeldejäävamaks!