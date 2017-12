Proovi veeta jõulu- ja talvepuhkust nagu 100 aastat tagasi!

Kursi jahiloss

"Vaikus," vastab perenaine Alikee Kubi kiirelt, kui küsida, mis on see kõige olulisem asi, mille leiab külaline Kursi jahilossist. Neid, kes seda hindavad, on päev-päevalt üha rohkem. Ka ettevõtete seas, kes oma tublide töötajatega siin puhkusepäevi veedavad või mõne ürituse korraldavad.