Neli põhjust, miks külastada Ida-Virumaad

Foto: Shutterstock

Ida-Virumaa on jäänud põhjendamatult paljudele Eesti inimestele kaugeks ja võõraks paigaks. Tegelikult võib põlevkivimaakonda pidada üheks Eesti kõige kiiremini arenevaks turismipiirkonnaks, mis suudab üllatada kõiki külalisi sõltumata nende külastamise eesmärgist. Nii palju, nagu on seal erinevaid võimalusi, on ka vastuseid küsimusele selle kohta, mis inimesi sinna üha uuesti meelitab. Kuna suvi loob selleks veelgi paremad võimalused, on asjakohane tutvustada Ida-Virumaa erilisemaid paiku natukene lähemalt. Selge on aga see, et igav ei hakka Ida-Virumaal kellelgi!