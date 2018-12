Mida Sinu tuttavad ja sugulased tegelikult jõuludeks tahavad?

Jõulud kui iga-aastane püha paneb enamik inimesi tüüpilise olukorra ette, kus nad ei tea, mida oma tuttavatele ja sugulastele kinkida.

Olgem ausad, enamik selle artikli lugejaid ei ela kuigi sügavas puuduses ja seega on ainult asjadega pea võimatu kedagi jalust rabada. Seepärast kirjutangi teile välja mõtted, mida peaks oma pere ja lähedastega jagama.

Kiirelt liikuvas ühiskonnas on kõige suuremaks väärtuseks aeg. Mida vanemaks inimesed saavad, seda rohkem hakkavad nad aega hindama. Asju on neil piisavalt, aega jääb aga järjest vähemaks. Seepärast võtke selle aasta jõuluperioodil hoog maha ja rõõmustage oma lähedasi just sellega, mida nad kõige rohkem soovivad. Nad soovivad, et te leiaksite aega neile pühenduda. Võtke mõned tunnid ja leppige oma lähikondlastega kokku, et ühel ilusal nädalavahetusel võtate koos ette midagi, mis oleks teile kõigile meeldejääv, sest mälestused on hindamatu väärtusega.

Kui te vaatate ajas tagasi, siis mõelge, mis on teile kõige rohkem meelde jäänud. Kas kõik need lõputud asjad, mis saabusid pakkides, või pigem need hetked, kui jõulukott ukse taha saabus, või mäletate neid emotsioone, mis olid pakke avades? Kindlasti on teil lapsepõlvest meeles tunne, kui jõulumees küsis: „Kas siin majas häid lapsi ka on?“

Just emotsioonid on need, mis teie lähedasi sügavalt liigutavad, ja kuigi oma osa on ka kingipakkide avamisel, siis ärge unustage jõuluajal tuua just elamusi ka oma lähedasteni.

Toome teieni selleaastase emotsioonide allika, mida oma lähedastega külastada. Tulge vaatama, kuidas jõuluajal kerkib Tallinna Lauluväljakule festivalist „Valgus Kõnnib Kadriorus“ inspiratsiooni saanud jõulumaa. Garanteerime teile emotsioonid, mille saate rongisõiduga, kuulates jõulumuusikat, kohates jõuluvana või Peppat ning nähes tuhandeid ehedaid valgusallikaid, mis toovad sära silmadesse ja jõulurõõmu südamesse.

Perefestivali Suur Tallinna Jõululaat korraldajad on terve aasta pingutanud selle nimel, et tuua emotsioonid ja elamused teile võimalikult lähedale. Siinsamas Tallinna keskmes saate osa jõulumaagiast, kui ainult avate ennast jõulutundele.

Emotsioon on see, mis meelde jääb!

www.jõulud2018.ee