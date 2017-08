Turkish Airlinesi amatööride golfiturniiri (TAWGC) viies voor toimub 10. augustil 2017 Eestis. TAWGC toimub Tallinnas juba teist korda ja on aastast aastasse kasvanud nii osalejate arvu kui ka populaarsuse poolest. Turniir koosneb 100 alamvoorust, iga voor on iseseisev võistlus, mis toimub 63 riigis ja kus selguvad 100 võitjat. Kõik võitjad osalevad Grand Final golfiturniiril, mis toimub Türgis.

Eelmisel aastal selgusid võitjad enam kui 8000 osavõtja seast. Finalistidele antakse võimalus lennata äriklassis Antalyasse luksuslikku viie tärni hotelli Titanic Deluxe Belek. Finalistid võistlevad läbi kahe vooru ühel ranniku parimal golfiväljakul Titanic Golf Club. Eelmiste hooaegade võitjatel on võimalus osaleda Euroopa turneel “Final Series”.

“Me oleme õnnelikud, et saame sellist üritust Turkish Airlines World Golf Cupi jaoks korraldada,” ütles Turkish Airlines Eesti tegevjuht Erkan Ince. Äriringkonnas on Turkish Airlinesi golfiturniir saavutanud suure populaarsuse ja tänu sellele kuulub see ka paljude ettevõtete ajakavasse. Me ootame järjekordset meeldejäävat sündmust ja väärikat võitjat.

“Võrreldes teiste lennufirmadega on Turkish Airlinesi sihtkohtade valik kõige laiem. Lennufirma sihiks on toetada sporti ja läbi selle ühendada inimesi üle kogu maailma. Lisaks eelnevalt mainitud golfiturniirile toetab Turkish Airlines ka mitmeid teisi spordiorganisatsioone. Siinkohal võib välja tuua näiteks Europe’s top club level korvpallivõistlused. Me aitame nii sportastel kui ka korraldajatel jõuda võimalikult mugavalt ja turvaliselt nende järgmistesse sihtkohtadesse,” lausus Turkish Airlines Eesti filiaali tegevjuht Erkan Ince.

Mõned faktid Turkish Airlines kohta

1933. aastal viie lennukiga asutatud Turkish Airlines on praeguseks kasvanud nelja tärni lennuliiniks. Star Alliance’i liikmel Turkish Airlines’il on tänaseks 333 lennukit, mis lendavad 300 sihtpunkti üle maailma (251 rahvusvahelist ja 49 siseriiklikku lendu). 2017. aastal läbi viidud Skytraxi küsitluse andmete põhjal valiti Turkish Airlines Lõuna-Euroopa parimaks lennufirmaks. Aastatel 2011-2016 auhinnati Turkish Airlines Euroopa parimaks lennufirmaks. 2010. aastal pärjati firma parimat turistiklassi toitu pakkuvaks lennufirmaks ja aastatel 2013, 2014, 2016 ja 2017 maailma parimat äriklassi toitu pakkuvaks lennufirmaks. 2015. aasta ja 2017. aasta Skytrax küsitluse põhjal võitis Turkish Airlines ka parima äriklassi ootesaali toitlustuse ja parima äriklassi ootesaali lennujaamas tiitli.