LUGEJA VIDEO JA FOTOD | Alpide suusakuurortides on lumelõksus tuhandeid turiste, sealhulgas eestlasi

Esmaspäeval alla sadanud tohutud lumekogused Alpides on mitmetesse Šveitsi, Itaalia ja Prantsusmaa küladesse jätnud lõksu tuhandeid suusaturiste, sealhulgas ka eestlasi.

Ainuüksi Euroopa ühe suuremas mäesuusakeskuses, Šveitsis asuvas Zermattis lõikas lumeuputus ära 13 000 turisti, kellest suuremad hädalised olid sunnitud lahkumiseks kasutama helikopterit. Samal ajal on lisaks autoteedele suletud mäesuusanõlvad, kuna laviinioht on tõstetud maksimaalsele tasemele.

Sarnane on olukord ka samas lähedal üle piiri Itaalia poolel asuvas Cervinias, kuhu viiv ainus tee suleti esmaspäeva õhtul kella 17 paiku. Alles homme hommikul lubatakse uut infot, millal on lootust tee avamiseks. Cervinias viibib hetkel hinnanguliselt 10 000 inimest.

Cervinias puhanud turistid kogesid samasgust äralõikamist ligi 24 tunniks korra juba eelmisel nädalal, kui kahe päeva jooksul sadas niigi lumeuputuses kümblevasse piirkonda enam kui meeter värsket lund. Üle meetri lund lisandus ka esmaspäeval.

Meeleolud kohapeal pole siiski kaugeltki nutused. "Pigem käivad inimesed ringi lõbusal ilmel ja tõdevad, et pole midagi sellist oma elu jooksul näinud. Nende lumekoguste kõrval kahvatub isegi Padaorg. Autod, mis päev varem seisid kenasti tee ääres, on järgmisel täielikult lume all kadunud... Aga praktikas - kuna me siit kuhugi lahkuda ei plaaninud - ei ole olukorral meie jaoks muud mõju kui et suusatada ei saa. Järgnevate päevade ilmaprognoos on päikeseline, loodetavasti on juba homsest ilusad suusapäevad tagasi," rääkis laupäeval koos kahe sõbraga Cerviniasse puhkama sõitnud Mait Tallinnast.

"Samas on näha, et kohalikud on selliseks olukorraks väga hästi valmistunud - ohtlikud teed ja muud kohad suleti varakult, inimesi hoiatati väljas viibimise eest. Ohtlike teede otstel valvavad politseinikud. Täna anti teada, et kel tõesti vaja autoga väljas liigelda, neile pakutakse igaks juhuks saatjaks lumesaaniga korravalvurit," lisas ta.

Itaalia tuntud mäesuusaspordikeskuses Sestriere'is, kus 2006. aastal võisteldi ka Torino olümpia raames, vajus lumelaviin esmaspäeva õhtul viiekorruselise maja peale, 29 hoones viibinud inimest lahkusid keldri kaudu ja pääsesid vigastusteta.