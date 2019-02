Liepajas kohtuvad suurlinna võimalused ja väikelinna võlud

Liepaja on suuruselt küll alles kolmas linn Lätis, kuid siiski peidab ta endas suurlinna võimalusi ja samas ka väikelinna võlusid. Liepajasse saab lennata peaaegu 60 Euroopa linnast, sealhulgas ka Tallinnast.

Lend meie pealinnast Liepajasse kestab kõigest kolm tundi, mis annab võimaluse imelise nädalavahetuse või ka pikema puhkuse veetmiseks. Kui tunned end väsinuna ja energiast täiesti tühjaks imetuna, on Liepaja just õige koht, kus veeta paar päeva ja oma akud taas täis laadida.

Liepaja teebki eriliseks just suur hulk positiivset energiat, mida on linnas tunda iga nurga peal. Seal toimub üritusi, mis pärit kõikjalt laiast maailmast. Suurte ja uhkete kultuuriürituste korraldamiseks on Liepajasse rajatud kontserdimaja Lielais Dzintars ehk Suur Merevaigukollane, mis iseloomustab hästi maja välimust, veel asub Liepajas LOC Olümpia keskus, Läti vanim kutseline teater ning suur hulk võluvaid muuseume ja kunstigaleriisid. Liepaja on nutikas valik ka konverentside ja firmaürituste korraldamiseks.

Liepaja on tänu oma mitmekülgsusele suurepärane puhkekoht – seal võid seigelda läbi hiiglasliku looduspargi või jalutada tuulisel merekaldal Karostas, veeta aktiivse puhkuse toas või õues. Kehakinnituseks tasub kindlasti peatuda ka mõnes söögikohas, et võtta kosutavat ja maitsemeeli paitavat einet, ning nautida und mugavates hotellivoodites, kus saad end tõeliselt välja puhata.

Meri, rand ja pargid, mets ja kivid, uus ja vana, uhke ja lihtne – Liepajast leiab igaüks midagi ning kõik on loodud just Liepajale omasel viisil. Ükskõik millisest vaatest linnale läheneda, on seal alati avastada midagi uut ja Liepaja suudab ikka oma külalisi üllatada.

Veeda puhkus Liepajas, et pärast akude laadimist taas tegudele asuda. Kõik vajaliku oma parimaks puhkuseks leiad www.liepaja.travel ja linna ürituste kalendri leiad events.liepaja.lv.