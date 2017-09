Talvehooajal on Eesti turistide seas populaarsete ja armastatud Egiptuse ning Kanaari saarte puhkusereiside kõrval nõutud ka teised eksootilised suunad. Sel aastal pakub TEZ Tour koostöös lennufirmaga Aeroflot reise Tai Kuningriiki, Maldiividele ja Kuubale mugava ümberistumisega Šeremetjevo lennujaamas. Oluline on teada, et reisimiseks ei ole vaja Vene viisat, sest edasilend toimub samast rahvusvahelisest terminalist, kuhu saabub Tallinna lend.

Tai – paradiis iga maitsega turistile

Tai on võluv riik, mille nimi pärineb sõnast thai – vaba. Selles tõeliselt muinasjutulises kuningriigis on kuninglik ka puhkus. Korallrahud, budistide kloostrid, eksootiline taimestik, krokodillifarmid, massaaž, lõputu ostlemine ja metsik ööelu teevad reisid Taisse ihaldusväärseteks tuhandetele turistidele. Puhkus Tais on niivõrd mitmekülgne, et igaüks leiab endale midagi: ülimoodne Bangkok ja Pattaya särtsu täis klubielu, Sameti ja Ko Changi saarte eksootika, puhtaimaid Samui rannad ja fantastilised Krabi kaljud. Riik meelitab mitte ainuüksi oma eksootika, hulga vaatamisväärsuste ja turistide heaolule mõeldes arenenud infrastruktuuriga (hotellid, rannad, tohutult suur vaheldusrikas puhkusevalik jpm), vaid ka võimalusega kvalitseetselt puhata igal aastaajal. TEZ Touri valikus on enam kui 400 erineva hinna ja tasemega hotelli Tais. Kuuba – särav Kariibi saarte pärl

Puhkus Kuubal tähendab rannapuhkust valgel liivarannikul, kristalselt puhast helesinist merevett, korallrahu ja madalikke kalapüügiks. Puhkajatele avaneb kogu kohaliku looduse ilu: mitmevärvilised kirjud tasandikud, mäed ja mäeahelikud, sujuva joonega piiritletud savanniala ja eksootilise flooraga troopiline mets. Valides endale reisi Kuubale, saate kogeda suurepärast puhkust Kariibi mere puhtaima ranniku lumivalgel liivarannal. Sukelduda pea ees vette lõõgastuma Kuuba vabaduse saare atmosfääri sooja päikese kätte.

Foto: TEZ Tour

Maldiivid – romantiline unistuste puhkus

Puhkus Maldiivide imelistel randadel, korallidest maastikumaalid ja üüratult rikas allveemaailm kristallpuhta veega (nähtavus vees kuni 40 meetrini põhja) – kõik see tegi Maldiivide saared kogu maailma akvalangistide Mekaks. Igal kuurordil on olemas allveeujumiskeskus, kus antakse võimalus ka algajale sukeldujale saada rahvusvaheliselt aktsepteeritavat sertifikaati. Ujudes toru ja maskiga 20 meetri kaugusel hotellitoast, võib juba näha pea kõiki ookeanielanikke.

Foto: TEZ Tour

TEZ Tour pakub reise neisse sihtkohtadesse koostöös lennufirmaga Aeroflot.

Aeroflot on hinnatud kogu maailmas oma uue lennukipargiga, mille masinate keskmine iga on alla 4,2 aasta. Enamjaolt Airbus A320 ja Airbus A330, samuti uhiuued Boeing B737 ning Sukhoi SuperJet 100. Reisides transfeeriga läbi Moskva ei ole viisat vaja, mugavad ühendused lendude vahel lubavad ajasäästu. 2017. aastal sai Aeroflot kuuendat korda rahvusvahelise maineka Skytrax World Airline Awardsi preemia kategoorias “Parim Ida-Euroopa lennufirma”. Tänu suurepärasele teenindusele saadab Aerofloti pardal teid kindlasti heaolutunne. Selleks, et leida omale enim sobiv puhkusepakkumine võimalikult soodsa hinnaga ja saada seejuures tasuta reisinõustamist, tasub pöörduda TEZ Touri esindusse Tallinnas Kai 1 või kirjutada aadressil vip@teztour.ee.

