Nutitelefonist on saanud üks puhkusereisi pagasi olulisim osa, eriti noorte seas. 18–24-aastaste jaoks on telefon ka fotokaamera ja muusikamängija ning enamasti pole neil rohkemat vaja kaasa võtta.

Huawei suvebaromeetri uuringu viis uuringufirma Ipsos läbi 2017. aasta mais Põhja-, Kesk- ja Ida-Euroopa riikides 18-45-aastaste seas, kes on vähemalt viimase 24 kuu jooksul omanud ja kasutanud nutitelefoni. Uuringu tulemustest selgus, et 18–24-aastaste seas kasutavad 95% nutitelefoni pildistamiseks ning 81% ka selfie'de tegemiseks. Teisisõnu ei kasuta noored traditsioonilisi fotokaameraid üldse, vaid teevad pilte sotsiaalmeedias jagamiseks – nii vastas koguni 70% 18–24-aastastest.

Samuti selgus uuringust, et 65% noortest kasutavad nutitelefoni muusikamängijana. Samal eesmärgil kasutatakse nutitelefone pidudel ja ühistel koosviibimistel: 42% noortest ütlesid, et nad kasutavad väliseid Bluetoothi kõlareid, mille ühendavad oma telefoniga.

Pildistamine ja muusika kuulamine koos sotsiaalmeedia tarbimisega tähendab aga suurt aku tarbimist. Noortel saavad enamasti intensiivse kasutuse tõttu telefoniakud kiiremini tühjaks. Uuringu tulemused näitasid, et 18–24-aastaste seas saavad telefonid puhkusel tihedamini tühjaks (29%) kui 35–45-aastaste seas (16%). Just sel põhjusel kasutab iga teine noor eurooplane akupanka, kindlustamaks, et nende telefon ei saaks kriitilisel hetkel tühjaks.

Pildistamise ning sotsiaalmeedia- ja muusikarakenduste populaarsusest tulenevalt saab oletada, et korralik lisaseade võib olla väga kasulik noorele kasutajale, eriti praegusel suvepuhkuste hooajal. Seetõttu on Huaweil käimas ka eriline kampaania, mille raames saavad kõik, kes ostavad endale valitud Huawei nutitelefoni, tasuta kingituseks lisaseadme: Huawei käsistatiivi/statiivi, Huawei akupanga või Huawei SuperCharge'i autokiirlaadija.

Huawei 10 000 mAh kiirlaadimisvõimekusega akupank on kasulik igas olukorras. 30 minutiga saab telefoni aku laadida 50% tasemeni ja pole vaja muretseda telefoni turvalisuse pärast, kuna akupangal on 12 kaitsetasandit, UL-sertifikaat ning see on valmistatud USA akuturvalisuse standardite järgi. Mis kõige olulisem, seda on lihtne kaasas kanda, sellel on ergonoomiline disain ja see kaalub ainult 216 grammi.

Nendel noortel, kes reisivad autoga, on kindlasti vaja Huawei SuperCharge'i tehnoloogiat toetavat autolaadijat. Nii saab ka kõige lühema autosõidu ajal nutitelefoni väga kiiresti laadida. Isegi siis, kui autol on standardne USB-pesa, on Huawei SuperCharge'i autolaadijaga võimalik oma seadmeid palju kiiremini laadida – kõigest 30 minutiga saab telefoni 72% tasemeni laadida. See seade sobib kõigile levinud automudelitele ning toetab nelja kiirlaadimisstandardit (4.5V5A, 5V4.5A, 9V2A, 5V2A). Lisaks on sel veel neli erinevat kaitsetasandit, nii et võib kindel olla, et seadmega ei juhtu midagi.



Paremate ja uhkemate selfie'de tegemiseks on parim lisaseade Huawei käsistatiiv/statiiv. Huawei AF14 käsistatiivi on lihtne kaasas kanda ja kasutada. Kuna sellele on pildistamisnupp käepidemele lisatud, pole pildistamiseks vaja taimerit kasutada. Nii saab hõlpsasti teha mitu pilti ilma, et peaks kätt kogu aeg telefoniekraani poole sirutama. Kokkupandud Huawei AF14 käsistatiivi on väga mugav ka käes hoida, tagades võimalikult ühtlase tulemusega pildid. Lisaks saab Huawei käsistatiivi käepideme lahti teha kolmeks stabiilseks jalaks, nii et sellest saab lihtne statiiv, mis võimaldab teha professionaalse välimusega teravaid pilte, kuna telefon enam ei värise.

