Helsingi vilgas messielu toob päikest kõledasse sügisesse

Ajal, mil päevad muutuvad aina lühemaks ja jahe sügistuul hiilib lausa vägisi ligi, tasub enda meeleolu üleval hoida näiteks mõne toreda reisiga ja uute asjade nägemise ning kogemisega. Helsingis toimuvad messid annavad selleks suurepärase võimaluse.

Aga kust siis ikkagi alustada, kui tekib tahtmine mõnele suurele Helsingi messile minna ja midagi täiesti uut kogeda? Vastus on lihtne — siin tuleb appi Viking Line! Nimelt pakub just Viking Line head võimalust soetada soodsa hinnaga pileteid erinevatele Helsingis toimuvatele messidele, kusjuures messipiletite broneerimiseks ei pea surfama messide kodulehtedel ega infot mööda internetti taga ajama, sest Viking Line’i kodulehel iseteeninduses saab mugavalt lisaks laevapiletitele kohe ka messipiletid ära broneerida.

Lähiajal on Helsingis toimumas kaks suurt messi — teineteisest küllaltki erinevad, kuid siiski paljude ühiste nimetajatega, näiteks suursugusus, melu, uudistooted, hea korralduslik pool ning kustumatud mälestused ja uued teadmised. Ja mis veelgi parem? Viking Line’i kaudu messipiletite soetamine on tõepoolest soodsam kui kohapealt ostes.

Viis messi ühes

Ilu-, moe ja tervisemess I Love Me on mess, mis valdkonnast huvitunud inimestele ilmselt erilist tutvustamist ei vaja. Sel korral toimub mess 19.–21. oktoobril Helsingi messikeskuses ning külastada saab ühe ilusündmuse jooksul viit messi — Ilumess, Tervisemess, Moemess, Ehted & kellad ning Loomulik ilu –, kuid kes ei soovi kõiki viit külastada, võib loomulikult vaid endale meelepärasemad välja valida. Muide, I Love Me on Põhja-Euroopa suurim ilusündmus, ca 60 000 külastajaga, nii professionaalidele kui ka teistele välimusest, tervisest ja glamuurist huvitatud inimestele, seega tasub kindlasti uute ilutoodete ja -trendidega tutvuma tulla.

Kohal on staarid tervest maailmast! Helsingi messikeskus

Ilusündmuse viis messi toovad külastajani seinast seina teemasid, mille hulka lisaks moele, elustiilile, kosmeetikale ja juuksehooldusele kuuluvad näiteks ka spaasid, treeningut ja tervislikku toitumist, farmaatsiat, kvaliteetset und ning looduslikke ilu- ja ravimeetodeid puudutavad väljapanekud. Eriti huvitavaks teeb messi see, et unustatud pole ka vanemaid inimesi, kellele pakub mess eraldi nippe, kuidas enda tervise ja heaolu eest parimal moel hoolt kanda.

Helsingi messikeskus

Kogu teadmisi automaailmast

Teine mess, mis kindlasti sel sügisel külastamist väärib, on Automess. Automess toimub 9.–11. novembril, samuti Helsingi messikeskuses. Automessile tasub tulla muidugi kõigil, kes autodest huvituvad, kuid miks mitte ka neil, kes autodest suurt ei tea — pärast selle messi külastamist ei tohiks teadmistest puudu olla, sest kohapeal on olemas terve autotööstuse tähtsaimad tegijad ning seda autodest erinevate autondusega seotud toodete ja finantsettevõteteni välja.

Tule ja imetle kõige ägedamaid uusi autosid! Helsingi messikeskus

Lisaks sellele, et kohapeal tutvustavad erinevad autoteenindused uusi mudeleid, teenuseid ja varustust, saab tutvuda ka autodega seotud meelelahutusega, erinevate autoklubidega ja näha oma silmaga huvitavaid hobisõidukeid. Samuti on Automessil võimalus teha proovisõite, seega on tegemist igati kasuliku üritusega neile, kel plaanis uus auto soetada.

Helsingi messikeskus

Lisainfo mõlema messi hindade ja lahtiolekuaegade kohta:

Messipiletit on võimalik juurde osta nii liinireisile kui ka kruiisile. Hind sisaldab ühekordset sissepääsu Helsingi messikeskusesse.

Messi sissepääsupilet antakse Tallinnas check-in’is .

Hind täiskasvanule 10 € (kohapeal 19 €), 7–15-aastastele 9 € (kohapeal 10 €) ja alla 7-aastastele lastele tasuta.

NB! Messi sissepääsupiletile lisandub laevapileti hind.

I Love Me:

Lahtiolekuajad:

19.10.2018 kell 10.00–19.00

20.–21.10.2018 kell 10.00–18.00

Automess:

Lahtiolekuajad:

09.11.2018 kell 10.00–20.00

10.11.2018 kell 10.00–18.00

11.11.2018 kell 10.00–18.00

Helsingi messikeskuse a adress: Messuaukio 1, Helsinki