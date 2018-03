Giid Askur soovitab: miks käia kordki elus ära Islandil

Paar nädalat tagasi helistas vend (käisime kolm aastat tagasi koos Islandil) ja rääkis, et küsis oma 9-aastaselt pojalt, kuhu reisima minna, äkki Türki või Egiptusesse? “Ei,” vastas poeg, “ma tahan tagasi vulkaanide maale, kus purskavad geisrid, kus lambad on nagu vatitupsud, keda kallistad, kui kätte saad.” Nii jäigi soojamaareis ära, sest Island väärib külastamist ka mitmendat korda.

Island on saar Ameerika ja Euroopa vahel, mis asetseb Atlandi ookeani keskel kulgeva veealuse mäeaheliku peal. Islandi kohal on need mäed veest väljas. Miks? Sest veealune mäeahelik on tekkinud suurte tektooniliste plaatide, Euraasia ja Põhja-Ameerika laamade kokkupuutest. Ja just nendes kohtade purskavad vulkaanid ja geisrid. Aga neis kokkupuutekohtades on veel erilisemaid kohti, mida nimetatakse punase täpi kohtadeks. Ja Island asetseb just sellel punasel täpil. Seetõttu on Island maailma üks vulkaaniliselt aktiivsemaid paiku, kus maa on sõna otseses mõttes elus, pulbitseb, keeb ja ikka veel areneb.

” Olen veendunud, et Island on nii eriline, et iga inimene peaks seal ära käima ja seda ilmaimet oma silmaga nägema.

Kui vulkaanidest ja geisritest jääb väheks, saab ka vastupidist – just Islandil asub Euroopa suurim jääliustik, mis on umbes viiendik Eestist. Majesteetlikud jäämäed, mis purjetavad vaikselt ookeaniavarustesse, on ühtaegu lummavad ja hirmutavad. Üks selline uputas ju Titanicu. Kui ka sellest jääb väheks, siis hetk, kui näed enda kõrval paarkümmend tonni kaaluvaid hiiglasi omas looduslikus keskkonnas – see on vägev. Vaalaküttimine on Islandil asendunud vaalade vaatlemisega. Tänu sellele, et saar on muust maailmast eraldatud, on Islandil väga puhas loodus ja ookean selle ümber pulbitseb elust.

Foto: Shutterstock

Ent saareriigi kõige suurem müsteerium seisneb selles, kuidas viikingite järeltulijad, keda seal on kõigest 340 000 ehk neli korda vähem kui Eesti elanikke, jäid ellu kaljumägedel, kus suurt midagi ei kasva ja pole maavarasid, mida kaevandada. Ja seejuures kirjutasid islandlased end tuhatkond aastat tagasi kangelaslike saagadega maailma kultuuripärandi kullavaramusse – sellele on vähe vastu panna. Meil jääb üle vaid imestada ja imetleda seda eripärast saart ning selle elanikke, islandlasi, kes on suutnud looduse karmusele vastu panna ja ellu jääda vaatamata vulkaanipursetele, maavärinatele ja lumetormidele-laviinidele. Vähe sellest, võitnud ka maailma tugevaima mehe ja kauneima naise võistlusi ning hakkavad nüüd väikseima rahvana ajaloos mängima jalgpalli maailmameistrivõistlustel Moskvas. Kuna 16. juunil, kui esimene mäng toimub, on ühtlasi Islandi iseseisvuspäev, siis kaalutakse seal iseseisvuspäeva tähistamise edasilükkamist ühe päeva võrra, kuna riigi president peab ju olema Moskva staadionil oma rahvust toetamas! Üks iseseisvuspäevakõne võib oodata, kui jutt on maailma vallutamisest.

Foto: Shutterstock

“Jah, poeg. Ma viin su uuesti Islandile. Ka mina tahan seda uuesti näha,” ütles mu vend mõtlikult ja lisas, “Selleks, et teistele planeetidele minna, tuleb kõigepealt Islandit tundma õppida.” Siin on tõetera sees: Islandi maastik on nii eriline, et just siin harjutasid Ameerika astronaudid enne Kuule lendamist. Ja just siin on filmitud hulk kosmosefilme ja Hollywoodi kassahitte alates James Bondist ning lõpetades “Troonide Mänguga”. Muuseas, Islandi kuulsaim muusik Björk peab oma lemmikuks Arvo Pärti.

Loo autor Askur Alas on Germalo Reiside giid ja Islandi sõber.