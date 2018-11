FOTOD ja VIDEO: Ka Nordica poolt kasutatud lennukivalmistaja uus lennuk, millest kõik räägivad

Vastuseks oma rivaali Airbus`i hiljuti lansseeritud A220-le tutvustas Embraer hiljuti oma lennukit E190-E2. Nimetatud mudel on aga tähelepanuväärne mitme näitaja poolest ning põhjustanud erinevates ringkondades järjest enam palju kõneainet, kirjutab Austraalia uudisteportaal www.news.com.au.

Hüüdnime "Kasumijahtija" (Profit Hunter) pälvinud uus lennuk on eriline juba oma välimuselt: ühte seda lennukit katab näiteks vihase näoga hai kujutis, mis on juba pälvinud sotsiaalmeedias paljude inimeste tähelepanu üle maailma. Lisaks on tehtud väidetavalt ka lõvi ja kotka kujutisega lennukeid.

PHOTO: Embraer have unveiled a fantastic new shark livery on one of its E190-E2 #ProfitHunter demonstrators. How would you rank the three? Shark, Tiger or Eagle... pic.twitter.com/af14omcyam — Airport Webcams (@AirportWebcams) June 4, 2018

Veel on märkimisväärne, et Embraeri uuel lennukil, mis mahutab ligi 150 reisijat on nn 2-2 istmete paigutus. See tähendab, et lennukil puudub keskmine istmerida. Nii suurte lennukite puhul on see suhteliselt tavatu käik, kuid reisijatele pakub see kindlasti rohkem mugavust.