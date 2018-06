EKSTREEMSED MEETMED | Loe, kuidas reisib Kim Jong-un — kas paranoilisuse tipptase?

Sajandi tippkohtumine on läbi ja Kim Jong-un on ilmselt taas õnnelikult kodus. Tema jaoks pole reisimine lihtne. Loe, millised meetmed olid Singapuris kasutusele võetud, et Põhja-Korea liidrile turvalisus tagada.

Väidetavalt on Põhja-Korea liider Kim Jong-un oma turvalisuse suhtes nii paranoiline, et Singapuri tippkohtumise ajal olid kasutusele võetud ekstreemsed meetmed. Singapuris toimuv tippkohtumine USA presidendi Donald Trumpiga on liidri kolmas välisreis tema valitsusaja jooksul. Märtsis toimunud Hiina visiidile sõitis Kim Jong-un rongiga, mis oli väidetavalt spetsiaalne rong ning seda kasutas ka liidri isa välisreisidele sõitmiseks. Vaatlejate sõnul tulenes Jong-uni transpordivalik riigis valitsevate raskete olude tõttu, mille on põhjustanud riigile seatud sanktsioonid. Rasked majanduslikud olud on muutnud riigi lennukite hooldamise keeruliseks. Põhja-Korea liidri ametlik eralennuk on 38 aastat vana nõukogude ajal valmistatud Ilyushin Il-62, mille tootmine on lõpetatud ning seetõttu on varuosade saamine raske.