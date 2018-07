Anykščiai rabab oma müstilise looduse ja hinge pugeva külalislahkusega

Kalendri järgi on sellel suvel kolmteist ilusat nädalavahetust. Teades, et aeg lendab, planeerigem vaba aja ja nädalavahetuse reisid juba nüüd. Millist sihtkohta valida? Külasta naabreid Leedus, tule Anykščiaisse.

Suvine ilmaennustus tammelt

Anykščiai regiooni kõige tuntum turismimagnet – tee puude latvades – on sellel suvel kauem avatud. Ajavahemikul 1. juunist kuni augusti lõpuni näete A. Baranauskase luuletusega “Anykščių šilelis” kuulsaks tehtud puude latvasid iga päev kella 10.30 hommikul kuni kella 21.00 õhtul. Lihtne jalutuskäik mööda teed puude latvades ei ole nii emotsionaalne kui sama rada koos giidiga.

Kui soovite teada, millise puu juures seistes paraneb meeleolu või milline on tähendus, kui tamm õitseb varem kui saar, tellige õppeprogramm “Anykščių šilelis: vaadake metsa eri aspektidest”. Teerajani puude latvades jõuate nii auto ja jalgrattaga kui ka jalgsi – see on tõesti suurepärane vaatamisväärsus nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Anykščiai – tunnete maa

“Leedukal pole tihti aimugi, miks ta metsas nutab“ – nii kirjeldas A. Baranauskas oma tundeid umbes 150 aastat tagasi. Tänapäeval pakub Anykščiai õnneks rohkem tundeid.

Puutumatu looduse armastajad võivad tunda metsas sipelgapesa lõhna või kuulata kesköö vaikust. Aktiivsetel reisijatel soovitame kogeda tuult juustes, sõites Kalita mäe bobikelgu rajal, kuhu viib muide mööda kitsarööpmelist raudteed sõitev rong. Samuti erutavate tunnete taaselustamist, lõbutsedes Anykščiai kardirajal, ning õnne kogemist, kui leiate labürindist õige teeotsa, või lihtsalt nautides lendu üle Šventoji jõe.

Uudsus on tähtis

Paljud puhkusereisijad, kes tulevad Anykščiaisse tagasi, küsivad sageli, milliseid uusi asju sel aastal näha saab. Uudsuse ja värskuse hoidmiseks soovitame sõita parvega Rubikiai järvel ja vaadata tähti, testida oma loogilist mõtlemist uues põgenemistoas, kõndida paljajalu pargis, korraldada ekskursioon Anykščiai regionaalpargis, eksida korduvalt uutes labürintides labürindipargis või külastada koduloomade muuseumi, kus teid tervitavad küülikud, kitsed, lambad ja hobused.

Uudne on seegi, et turismiinfo on sellel aastal kättesaadav ka kesklinnas. Kui näete inimesi, kes istuvad A. Baranausko väljakul seljakotid seljas, mobiiltelefonid käes, siis teadke, et nad lihtsalt kasutavad traadita 4G-internetti. Peale selle on üks Leedu paremaid basseine Bangenis avatud terve suve ja külastajatel on võimalus nautida spaa meelelahutust.

Festivalide teejuht – pühenda üks kolmeteistkümnest nädalavahetusest festivalidele!

Anykščiai linnas korraldatakse iga-aastaselt Püha Anna rõõmufestivali, mis liidab kõik Anykščiai elanikud ja linna külalised. Hommikul serveeritakse ühist hommikusööki, kus linnapea pakub oma mesilaste korjatud mett. Keskväljakut kaunistavad värvilised lillemustrid, mille on loonud rahvusvahelise lillevaipade võistluse osalejad. Kui soovite tunda õhus valitsevat ühtekuuluvustunnet, tulge Anykščiaisse 20.–22. juulil, kuna see festival toimub linnas ja igas kodus.

Sügise lähenedes kogunevad Anykščiaisse laulvad luuletajad. Rahvalaulude festival “Purpurinis vakaras” toimub sel aastal 17.–18. augustil. Männimetsast ümbritsetud looduses lüürilisi meloodiaid kuulates soovite, et aeg peatuks ja järgmisel hetkel lubate endale, et tulete siia uuesti tagasi …

