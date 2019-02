4 põhjust Gruusia külastamiseks

Gergeti Trinity kirik on Gruusia sõjateel asuva Stepantsminda küla kuulsaim maamärk.

Kui Gruusia on üks neid sihtkohti, millest juba pikalt mõelnud oled, siis siit saad teada, miks oma reisiunistus kindlasti teoks teha.

1. Legendaarne köögikunst

Toit ja toidukultuur on kindlasti üks olulisemaid põhjusi Gruusia külastamiseks. Palju kasutatakse liha ja vürtse – nagu tõelisele mägirahvale kohane. Ühtlasi on kindel koht köögiviljadel ja köögiviljahautistel. Maailmas on vast tuntuimad Gruusia köögi hõrgutised hartšoo ja šašlõkk. Gruusia šašlõkk ei ole aga mitte ülemaitsestatud marineeritud liha, vaid pigem mõnusalt puhta maitsega, maitsetaimedega kergelt maitsestatud, peamiselt lambaliha.

Pähklimaius churchkhela on kättesaadav nii tänaval, turul kui maanteeääres. Baltic Tours

Tuntuimatest küpsetistest saab mainida mõnusalt suus sulavaid hatšapurisid ehk juustupirukaid ja lavašši. Gruusiale on tüüpilised ka mitmesuguste täidistega maitsekad hinkaalid, mida süüakse näppudega, jälgides hoolikalt, et mahlane sisu kaotsi ei läheks.

Noa ja kahvliga sööb kohalike meelest hinkaale vaid metslane. Baltic Tours

Magusamaiastele on magusad churchkhela'd ja muidugi meelierutav veinikultuur. See kõik ja rohkemgi veel on piisav põhjus Gruusia külastamiseks.

Selleks et mälestused koju jõudes ei hajuks, tasuks reisil olles ette võtta mõni kokanduskursus või külastus, näiteks hinkaalide valmistamise töötuba või mõne veinimõisa külastus ja sealse toodangu degusteerimine. Tavapäraselt kuulub söömingu või veinidegusteerimise juurde gruusia rahvatantsude ja -laulude esitlus, kuhu kaasatakse ka külalisi.

2. Vahetu rahvas

Pea kõik, kes Gruusias käinud, on öelnud, et sõbralikumaid kohalikke ei ole võimalik mujalt leida. Ükskõik, kas seisad eksinult tänavanurgal või otsid turul gruusiakeelsete siltide vahelt köögivilju, kohalikud on alati valmis aitama.

Paljude kohalike jaoks on see päeva kui mitte aasta tippsündmus, kui nad saavad mõnda välismaalast oma kodus kostitada. Grusiinide külalislahkusel ei ole piire ning sõbraliku suhtumise korral võib nii peagi end pereliikmeks pidada.

3. Värvikas ajalugu

Gruusia ei ole kellelegi meist tundmatu ning ühel või teisel viisil oleme kõik sellest paigast kuulnud. Siiski leidub seal niivõrd palju avastamata paiku, mis ahhetama ja ohhetama panevad. Väike kõrvalepõige peateelt võib sind viia imelistesse paikadesse.

Hea näide on Stepantsminda küla, mille juurest leiab maailma kauneimate kirikute hulka kuuluva Gergeti Kolmainu kiriku. Kirik ise ning selle ümbrus on kui pilt postkaardilt.

Vaatamisväärsustega, mida külastada, on kaetud kogu riik. Baltic Tours

4. Vaheldusrikkus

Võib-olla ei ole see laialdaselt teada, et lisaks kultuuripuhkusele on Gruusia täiesti arvestatav suusa- või rannapuhkuse sihtkohana.

Riigi populaarseim suusakuurort asub Gudauris ning kuigi suusakeskus ei ole just ülemäära suur, on seal piisavalt tegevust igale suusahundile. Tbilisist Gudaurisse võtab sõit aega keskmiselt kaks ja pool tundi.

Õine vaade läbi pealinna looklevale Kura jõele. Baltic Tours

Nimi Batumi võib tunduda tuttav, aga paljud ei seosta seda rannapuhkuse ja päevitamisega. Rannad on küll Batumis samamoodi nagu Horvaatias pigem kiviklibused kui liivased, aga see kohalikke ega rannamõnusid nautivaid turiste ei heiduta.

Reisibüroo Baltic Tours tähistab käesoleval aastal oma 30. tegutsemisaastat. Ümmarguse juubeli tähistamiseks sai kokku pandud kolm eriilmelist juubelireisi Viini, Gruusiasse ja Hiinasse. Kui Viini ja Hiina reisid keskenduvad rohkem silmaga nähtavale kultuurile, siis Gruusia reis viib osalised tõelisele maitserännakule, kust ei puudu ka põnevad kokanduskursused.