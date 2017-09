Kõigest 10 km kaugusel Tallinna südalinnast, looduskaunil Viimsi poolsaarel asuv Viimsi SPA on armastatud spaa- ja hotellikompleks. Külastaja käsutuses on moodsalt sisustatud hotell 112 numbritoaga, sealhulgas 16 erineva suurusega peretuba. Suuremad peretoad mahutavad kuni kaks täiskasvanut ja neli last.

Tervislik on ilus! Viimsi SPA ilu- ja tervisekeskuses on tõeliselt lai valik hoolitsusi arenenud ilu- ja maitsemeelega gurmaanidele.



Saunakeskus – igas tõelises spaas on suur valik erinevaid saunasid. Viimsi

SPA-s on neid koguni seitse. Regulaarsed saunarituaalid koos saunameistriga kujutavad endast tõelist maiuspala nii kehale kui ka meelele.

Eksklusiivne spaa- ja saunakeskus SPA18+ on Viimsi SPA uusim osa. Siin saad nautida erilist vaikust ja rahu, kuna SPA18+ on mõeldud ainult täiskasvanutele.

Igas tõelises spaas on spordiklubi koos ujula, jõusaali ja laia rühmatreeningute valikuga.



Viimsi SPA spordiklubist leiate professionaalsete seadmetega varustatud jõusaali koos kardiopargi, ujula ja rühmatreeningute saaliga.



Nelja saaliga Viimsi Kino

Siin saad 2D-, 3D- või lausa 5D-elamuse mugavates nahktoolides, nagu istuksid sportautos.

Igas tõelises spaas on mängumaailm koos lastehoiuga. Viimsi SPA 1000 m2 suuruses lastekeskuses RÕÕMUPISIK ootavad suur mürala ja ZOO-kohvik kõiki lapsi ning lapsemeelseid.



Black Rose'i pubi paneb elamustele täpi või … annab stardi! Seal on tõeliselt hõrgutavad road ja lai joogivalik. Igal reedel ja laupäeval pakutakse külalistele õhtuprogrammi – elava muusika ja videodiskoga suurel ekraanil.

Atlantis H2O Aquapark Tallinnas ei jäta tõesti kedagi külmaks, veel vähem kuivaks! Tule kogu perega ja võta ette vallatu vallutus Atlantise targas ja lõbusas riigis.

Sind ootavad



EESTI SUURIM VEEPARK, mille tõmbenumbriks on kaheksa erineva pikkusega liutoru. Nende seast leiab endale sobiva igaüks, päris pisikesed kaasa arvatud. Lisaks ringvooluga jõgi ja lainebassein. Pikimast, üle sajameetrisest liutorust laskumisel on võimalik poseerida digikaamerale ja fotot hiljem internetis jagada.

Harivad eksponaadid, mis teevad väiksele ja suurele lõbusal kujul selgeks paljud veega seotud füüsikatarkused;

Kohvik NomNom asub otse basseinide ääres, menüüs mereelukate ja laste lemmikud – burgerid ja friikartulid, hot dog'id ja panini'd, salatid, jäätised, kokteilid ja smuutid.

Veekeskus on ühendatud Viimsi SPA saunakeskusega, kus on koguni seitse erinevat sauna ja neid lausa peab kogema!

Eripakkumised ja paketid

„SPA disain“ tõelisele spaagurmaanile

Naudi oma lemmik ilu- või spaahoolitsust, osale meelepärases rühmatreeningus, unusta aeg spaa- ja saunakeskuses!

Hind alates 60 eurot

Perepakett koos Atlantis H2O külastusega

Spaapuhkus perele koos Atlantis H2O külastusega

Hind perele alates 174 eurot

SPA18+ spaapuhkus kahele

Spaapuhkus ainult täiskasvanutele.

Hind alates 129 eurot kahele

