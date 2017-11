Talve viimased kuud on pilkaselt pimedad ja tundub, justkui kõik töökohustused peavad enne aastalõppu tehtud saama. Sel ajal ei tohiks aga end ära unustada. Hea võimalus stressirohkel ajal on veeta paar tundi spaas või lubada endale mõnus meelipaitav hoolitsus. See on meeldejääv kingitus endale ja kaaslasele.

Eforea Spa juhataja Brigita Sepa sõnul on spaad eestlaste seas aina populaarsemad ja seda just eriti aastalõpu eel. Ainiti ei kohta Eesti spaades enam vaid turiste, need on meelepärased vaba aja veetmise paigad ka kohalikele. “Kaamos mõjutab meid kõiki ning spaa on lõõgastumiseks ja stressivähendamiseks hea võimalus. Samuti on see väga ajapaindlik alternatiiv vaba aja sisustamiseks ja sobib ka neile, kellel on väga kiire graafik. Kui aega on vähem, võib tulla üksi või kaaslastega ja veeta paar tundi mullivannis, basseinis ujudes või saunades lõõgastudes, võtta hoolitsuse või massaaži.”

Kui aega on rohkem, võib spaakülastuse ja hoolitsused omavahel kombineerida, võttes ette mõnetunnise lõõgastumise. “Eforeas kutsutakse inimesed meeliülendavale rännakule. Spaa on üles ehitatud nii, et külastajad saaksid läbida ergutava teekonna, moondudes liblikavastsest vabadusse lendavaks liblikaks. Meil on neli protseduuride tuba, kus saab nautida erinevaid näo- ja kehahoolitsusi ning massaaže. Iga ala, kuhu liigutakse, toimub läbimõeldud järjekorras, et pakkuda mitmetunnist elamust parimal viisil,” kirjeldas Sepp.

Kink ka iseendale

Sepa sõnul sagenevad pühadehooajal just spaahoolitsuste või -pääsmete kinkekaartide soetamised, mida lähedastele kingipakki pannakse. “Tänapäeva materiaalses maailmas mõtlevad inimesed rohkem emotsioonidele ja elamustele. Tihti ostetakse kingiks spaapääsmed või -hoolitsus, kuna materiaalseid kinke ei osata valida, sest ei teata, mida inimene soovib. Tihti on inimestel n-ö kõik juba olemas. Siis ongi hea alternatiiv emotsionaalne elamuskingitus. Populaarsemad hoolitsused on praegusel hooajal meie spaas näiteks klassikaline massaaž ja enne pühadehooaega ka keha trimmiv hoolitsus Targeted Toning Tightener. Sepp märkis, et kindlasti ei ole spaasse oodatud ainult naised ja jõulukingi leiab ka meessoo esindajatele. “Meil on ka eraldi näo- ja kehahoolitsused, mis on mõeldud spetsiaalselt meestele.”

Aastalõpu trallis kingitusi otsides ei saa aga ära unustada iseennast. “Tihti unustavad inimesed teha kingitusi iseendale, kuid me kanname hoolt, et see nii poleks. Kogenud spaaterapeutide abiga saab valida enda nahale sobivaima hoolitsuse või toote. Enda heaolu eest hoolt kandmine on esmatähtis. Nii oled ka teistele parem kaaslane.”

Hea alternatiiv ka ettevõtte jõuluürituseks

Spaakülastus jõulukingina on aina levinum ka ettevõtete seas. “Neile, kes soovivad tavapärase jõulupeo asemel oma töötajaid muud moodi meeles pidada, soovitan ette võtta näiteks ühise spaakülastuse. Nii saab aastalõpuüritustele anda mõnusa vahelduse ja oma tiimiliikmeid üllatada. On ju november ja detsember paljudes ettevõtetes aasta kiireim aeg, kuna projektid tuleb valmis saada. Kui kogu üritust spaas korraldada ei taha, võib ametlikuma osa kombineerida lõõgastava spaaskäiguga. Näiteks pakume oma konverentsikülastajatele võimalust pärast tihedat seminaripäeva spaas aega veeta. See on hea võimalus veidi vabamas keskkonnas muljeid vahetada.”

Hea enesetunne on aluseks eluenergiale

Eforea Spa püsiklient pr Ariel Klas

Olen aastakümneid väärtustanud enese tervise eest hoolt kandmist. Hea enesetunne on vundamendiks eluenergiale ja see omakorda väljendub tervikuna igapäevases elus, toimetustes, töös, inimsuhetes. Kui minu organism on tasakaalus, tunnen end särava ja tervena, enese heaolu eeldab, et saan anda oma lähedastele parimat abi ja seltsi.

Tervise ja heaolu saavutamiseks pean tähtsaks tervislikku toitumist, millega kaasneb ka kindel hulk toidulisandeid/vitamiine, liikumist (harrastan kepikõndi). Mulle on olnud viimase aasta vältel suureks elamuseks Eforea Spa, mis on minu igapäevaelu osa. Eforea on minu elu üks suurim toetaja, tervise andja ja parandaja. Külastan spaa mõnusas atmosfääris basseini, saunu, jacuzzi’t ja seejärel jätkan enese hellitamist erinevate massaažidega. Siinkohal nimetaksin, et üks tähtsamaid tegureid on Eforea Spa professionaalsed terapeudid, kes on kõrgelt kvalifitseeritud, asjatundlikud ja sõbralikud.

Hooldused on väga mitmekülgsed, nendest meeldejäävamad on olnud ELEMIS Targeted Toning Tightener, mis vähendab tselluliiti. ELEMIS Couture Touch on andnud jalgadele uue energia ja on suur elujõu taastaja. Väga lõõgastav on kehahoolitsus ELEMIS Body Nectar Nourishing Wrap Sweet Orchid or Frangipani. Suurepärane luksus on kehamassaažile järgnev näohoolitsus. Need on unustamatud luksushetked minu elus. Olen Eforead soovitanud tuttavatele, sõpradele ja pereliikmetele, kuna olen spaaga väga rahul.